All-Link公开发售的210万股获4.85倍超额认购

主板首次公开募股筹集总收益约2010万新元

【新加坡】All-Link Air & Sea在新加坡交易所主板进行的首次公开募股（IPO）中，其公开发售部分的210万股股票获得了约4.85倍的超额认购。

截至周一（8月3日）中午申购截止，该公司共收到409份有效申请，认购210万股公开发售股票。

这家区域物流解决方案供应商周二在交易所文件中表示，这些申请者总计申购了1020万股公开发售股票，申请金额约达540万新元。

CGS International是此次首次公开募股的发行经理、承销商和配售代理。

该公司表示，约4430万股的配售股获得了认购意向，使配售部分获得约1.24倍的超额认购。

综合公开发售股票收到的有效申请以及配售股票收到的总认购意向，此次发行总共获得约1.44倍的超额认购。

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该公司表示，三位投资者需求强劲，各自认购了超过发行股份5%的份额，他们分别是：Lion Global Investors、Singapore Enterprises以及商人Kuah Ann Thia。

此次首次公开募股已筹集总收益约2010万新元。All-Link计划将所得款项用于扩大业务运营，包括设立新的子公司和办事处，以及进行战略性收购等用途。

董事会有意建议，在2026、2027和2028财年，派发不低于集团净利润30%的股息。

All-Link将于周三开始在新交所主板交易。