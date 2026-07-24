Allianz将以29亿新元收购汇丰新加坡保险业务

此前，这家德国保险巨头以22亿新元竞购职总英康保险控股权的交易告吹

该交易对汇丰新加坡保险业务的估值为27亿新元。 图片来源：路透社

【新加坡】汇丰控股（HSBC Holdings）于周五（7月24日）宣布，已同意将其在新加坡的人寿与健康保险业务以27亿新元的价格出售给德国保险公司Allianz。这项交易是一项总额达29亿新元的更广泛协议的一部分，该协议还包括一项独家分销安排。

此次交易标志着这家总部位于伦敦的银行在其持续的全球精简策略中又迈出了一步，通过剥离非核心资产，以进一步聚焦其在关键国际枢纽的财富管理和批发银行业务。

根据协议，Allianz将通过其子公司Allianz Asia Holding收购汇丰人寿保险（新加坡）的100%股权。包括为期15年的独家银行保险分销协议的2亿新元首期现金付款在内，合并总代价达到20亿欧元（23亿美元）。

银行保险是银行与保险公司之间的一种金融合伙业务，允许保险公司直接向银行的客户群销售其产品。

该交易预计将于2027年上半年完成，但尚待新加坡金融管理局的批准。

资本提振与业务重组

对汇丰而言，此次资产剥离将带来一笔可观的意外收益。该银行业巨头预计，将录得约18亿美元的出售税前收益，这笔收益将主要在交易完成后被确认为一个重大的特殊项目。

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一旦出售所得利润从子公司转移至母公司，汇丰的核心财务实力衡量指标——其应对财务困境的资本缓冲——将增加多达15个基点。

汇丰人寿保险（新加坡）在2025年录得1.18亿新元的税前利润。汇丰表示，一项战略评估得出结论，此次出售是最佳的前进道路，这与其将重心转向拥有明显市场份额优势领域的战略相符。

该银行在一份文件中表示：“汇丰致力于将新加坡打造为一个国际财富和批发银行业务中心。新加坡对汇丰的战略至关重要，并且是投资和增长的重点。”

Allianz扩大亚洲业务版图

对总部位于慕尼黑的Allianz而言，这笔交易显著加深了其在新加坡的立足点，新加坡是亚洲首屈一指的金融中心之一。

交易完成后，汇丰银行（新加坡）将在15年内向其在新加坡的零售银行和财富管理客户独家分销Allianz的人寿、健康、保障和退休产品。目标实体将在收购后进行更名。

Allianz亚太区区域首席执行官Anusha Thavarajah表示：“25年多以来，新加坡一直是Allianz在亚洲发展历程中的重要组成部分。此次交易增强了我们对新加坡的信心，也巩固了我们在未来几年继续与这个国家共同成长的承诺。”

Allianz收购汇丰人寿保险（新加坡）的交易，发生在其上一次试图大幅扩大本地业务版图的尝试以争议告终大约两年后。2024年末，这家德国保险巨头以22亿新元竞购本土企业职总英康保险 (Income Insurance) 51%控股权的交易宣告失败。

由于一项拟议的19亿新元资本削减计划引发了广泛的公众强烈反对，新加坡政府出面阻止了该交易。包括前高管在内的批评者认为，这笔交易损害了前身为职总合作社（NTUC cooperative）的历史社会使命，即为低收入工人提供可负担的保障。

保障客户与员工的连续性

汇丰和Allianz强调，在过渡期间，业务运营将不受干扰地继续进行。

该公司表示，所有现有的保险保单条款、合同义务和索赔承诺都将由Allianz全面致敬。

此外，在Allianz接手后，汇丰人寿保险（新加坡）的所有员工都将被保留，收购方承诺将进一步投资于技能提升和员工发展。