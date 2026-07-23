因入驻率与租金调升率双双走高，Alpha综合房产信托上半年每单位派息增长19.4%至0.0203新元

上半年净房地产收入同比增长10.8%，至3720万新元

上半年营收为6240万新元，较去年同期的5930万新元增长5.2%。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】 Alpha综合房地产投资信托（Reit） 的管理公司于周四（7月23日）宣布，截至2026年6月30日的上半年，其每单位派息（DPU）同比增长19.4%至0.0203新元，高于去年同期的0.0170新元。

该房产信托上半年营收为6240万新元，较去年同期的5930万新元增长5.2%。

其管理公司表示：“2026上半年的业绩表现，持续受到内部化管理带来的成本节约、成功的租赁策略所带来的更高承诺入驻率、正向的租金调升率以及强劲租户续租率的推动。”

上半年净房地产收入同比增长10.8%，从去年同期的3350万新元增至3720万新元。

可派发收入同比增长10.4%，从去年同期的2080万新元增至2280万新元。

此次派息将于2026年9月28日支付。

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截至2026年6月30日，该房产信托的投资组合承诺入驻率从一年前的85.7%提升至95%。

该投资组合在上半年也实现了10.9%的平均正向租金调升率。

投资组合的加权平均租赁期限保持在2.5年的健康水平。

谈及该房产信托的前景，其管理公司主席 Bhavik Doshi 表示：“我们相信，该房产信托已做好充分准备，能够把握来自科技、人工智能和先进制造业领域租户对高品质工业空间的持续需求所带来的机遇。”

Alpha综合房产信托的单位价格周三收盘持平于0.515新元。