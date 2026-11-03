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BROKERS’ TAKE

成本上涨给盈利前景蒙上阴影，分析师下调昇菘目标价

此次调整之际，该公司股价持续下跌，周一一度大跌9.4%。

Isabelle Chong

Published Tue, Nov 3, 2026 · 11:32 AM
    • 尽管营收增长6.2%至4亿4150万新元，昇菘集团公布的第三季度净利仅同比微增1.9%，至4460万新元。
    • 尽管营收增长6.2%至4亿4150万新元，昇菘集团公布的第三季度净利仅同比微增1.9%，至4460万新元。 照片：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】在昇菘集团 (Sheng Siong) 公布第三季度业绩后，分析师们纷纷下调其目标价，原因是运营成本上涨和销售增长放缓，恐将对这家超市运营商的盈利构成压力。

    星展银行 (DBS) 在周一（11月2日）发布的报告中，将昇菘集团的目标价从3新元下调至2.70新元，并维持其“持有”评级。根据昇菘10月30日2.67新元的闭市价计算，该券商调整后的目标价意味着还有1.1%的上涨空间。

    兴业银行 (RHB) 在周二的报告中将其目标价从3.59新元下调至3.20新元，而银河-联昌国际证券 (CGS International, 简称CGSI) 则在周一将目标价从3.60新元下调至3.10新元。尽管下调了目标价，但两家券商均维持其“买入”评级。

    此次调整之际，昇菘的股价持续下跌。该股上周五收盘下跌4.6%，周一再滑落9.4%至2.42新元，创下一年来的新低。这代表在两个交易日内累计下跌了约13.5%。

    尽管营收增长6.2%至4亿4150万新元，但该集团公布的第三季度净利仅同比微增1.9%，至4460万新元。较高的员工成本、折旧和其他运营开支抵消了毛利的增长。

    成本上涨对盈利前景构成压力

    星展银行分析师 Zheng Feng Chee 预计，随着社区发展理事会 (Community Development Council) 购物券带来的提振效应逐渐减弱，而运营成本持续高企，昇菘第四季度的盈利增长将放缓至4%左右。

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    报告还指出，电费上涨是2027财年的一个主要风险。昇菘尚未续签其水电合同，而目前的市场费率约为其现有合同费率的两倍。

    星展银行将其2027财年的盈利预测下调了2%，以反映更高的水电费和商家费用。该行还降低了用于计算目标价的估值倍数，理由是增长前景更具挑战性以及债券收益率上升。

    兴业银行分析师 Alfie Yeo 同样强调了成本压力，他指出，较高的员工成本、折旧和其他运营开支对昇菘第三季度的营业利润率构成了压力。

    尽管毛利率保持在32%左右的健康水平，但兴业银行预计，进入2027财年，油价上涨将给劳动力、运输和电力成本带来更大压力。

    该行将其2026财年、2027财年和2028财年的盈利预测分别下调了8%、11%和11%。

    银河-联昌国际证券的分析师 Meghana Kande 和 Lim Siew Khee 也以销售增长放缓和运营成本上升为由，将其2026财年至2028财年的盈利预测下调了2%至6%。

    他们指出，第三季度的营收增长率已从上半年的12%放缓，部分原因是2025年7月发放建国60周年邻里购物券后形成了较高的比较基数。

    该券商还强调了来自电费的潜在压力，当昇菘续签水电合同时，电费占销售额的比例可能从目前的1.5%上升至约3%。

    门店扩张提供长期支撑

    尽管存在短期不利因素，兴业银行和银河-联昌国际证券仍看好昇菘的门店扩张前景及其防御性商业模式。

    兴业银行预计，2025年开设的12家门店的全年贡献，以及今年新增的门店将为增长提供支持。报告还强调了该集团运营120家门店的长期目标。

    银河-联昌国际证券预计，随着2025年以来开设的19家门店日趋成熟，它们将做出更有意义的贡献，从而有助于抵消较高的运营开支。

    两家券商也认为，昇菘计划耗资5亿2000万新元建造的配送中心将为其长期扩张提供支持。

    星展银行虽然对近期的盈利增长持更谨慎态度，但预计新设施将随着时间的推移提高运营效率。该设施计划于2029年底完工，其设计旨在为至少120家门店提供支持。

    该券商补充说，昇菘的防御性盈利模式、雄厚的现金状况以及长期扩张潜力应有助于限制下行风险。

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