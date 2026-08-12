星展银行第二季净利创新高 分析师上调目标价至81新元

BROKERS’ TAKE

分析师指出，星展银行强劲的非利息收入预测和财富管理业务是主要原因

星展银行的财富管理资产在第二季度首次突破5000亿新元大关，达到5160亿新元。 照片：《商业时报》资料

[新加坡] 星展银行（DBS）上周公布了创纪录的30.8亿新元第二季度净利润后，分析师纷纷上调其目标价，其中至少有两名研究员预测其股价将触及80新元的水平。

RHB Group Research将其目标价从75.70新元上调至81.20新元，并维持“买入”评级。此前，星展银行上调了2026全财年的营业收入指引。

同样，大华继显（UOB Kay Hian）研究总监Jonathan Koh将星展银行的目标价从76.85新元上调至80新元，并维持“买入”评级。他指出，该银行已将其非利息收入（non-interest income, NII）的增长预测从此前的“高个位数百分比”上调至“百分之十几的中段”。

Jonathan Koh指出，星展银行第二季度的业绩得益于财富管理费用的激增（同比增长42%），而这主要归功于投资产品销售和银行保险业务的稳健增长。

他还强调，星展银行的财富管理资产规模在该季度首次突破5000亿新元大关，达到5160亿新元。

更强劲的财富流入

其他分析师也上调了对星展银行的目标价，但态度较为谨慎，将预估价维持在80新元以下。

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华侨银行集团研究部（OCBC Group Research）的股票研究主管Carmen Lee将其目标价从60.93新元上调至78新元，同时维持该股的“持有”评级。

鉴于近期市场对该股的“急剧重新评级”，她还将其市净率估值从2.4倍提高到3倍。

Carmen Lee指出，星展银行2026年的总收入预计将超过2025年的水平，其中财富管理业务将引领非利息收入实现更强劲的增长。

她说：“这表明，经常性费用收入正日益抵消低利率带来的影响，从而支持了星展银行正转型为一家以财富管理为主导的金融机构的投资论点。”

她补充说，鉴于资金持续强劲地流入新加坡，以及星展银行管理层对财富收入的关注，该银行很可能会维持其相对于同行的盈利保费。

与此同时，Macquarie的亚细安股票研究主管Jayden Vantarakis维持该股70.86新元的目标价和“跑赢大盘”的评级。

他说：“虽然股价已超过我们的目标价，但关键驱动因素都很强劲，我们预计市场将有积极反应。” 截至周二（8月11日）收盘，星展银行的股价为76.99新元。

虽然该银行的净息差（net interest margin, NIM）下降了两个基点至1.87%，但Jayden Vantarakis预计这一数字将会反弹。

大华继显的Jonathan Koh指出，净息差的下滑因“积极的对冲”而得到缓解。

他说：“（由于）按固定汇率计算，贷款增长强劲，同比增长8%，环比增长3%……净利息收入仅轻微下降2%，至35.8亿新元。”

更高的资本回报股息

RHB Group Research的分析师还指出，星展银行总值30亿新元的股票回购计划还剩下26亿新元，该计划将于2027年结束。

他们指出：“在股价持续走强的情况下，银行可能将其转换为资本回报股息，价值约为每股0.92新元。”

第二季度，星展银行董事会宣布派发每股总计0.81新元的股息，其中包括0.66新元的普通股息和0.15新元的资本回报股息。

RHB Group Research还指出，由于星展银行是一家受监管的实体，该行预计 中国近期的金融活动监管规定 不会对其产生重大影响。

分析师表示：“星展银行处于有利位置，可以从在岸和 离岸活动 中受益，并且一直在赢得离岸市场份额。”