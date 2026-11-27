Andrew Lim将于12月31日卸任凯德投资集团首席运营官兼私募基金业务负责人
Lim将转任顾问
- Andrew Lim将于12月31日卸任集团首席运营官 (COO) 及私募股权房地产 (PERE) 首席执行官的职务，并将继续以顾问身份为集团提供支持。 图片来源：The Business Times
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
全球房地产投资管理公司凯德投资 (CapitaLand Investment, CLI) 于周五（11月27日）在交易所公告中宣布，Andrew Lim Cho Pin将于12月31日卸任集团首席运营官 (COO) 一职。
Lim在2023年1月1日晋升为集团首席运营官前，曾担任CLI集团首席财务官。他此次也将卸任房地产私募基金首席执行官的职务。
一位CLI发言人表示，Lim决定辞去执行职务，并将在12月31日后继续以顾问身份为集团提供支持。在此期间，他的职责将由集团首席执行官 Lee Chee Koon 和集团首席财务官兼上市基金首席执行官 Paul Tham 分担。
在2017年加入凯德集团 (CapitaLand) 之前，Lim曾在汇丰银行 (HSBC) 担任董事总经理，并主管东南亚 (SEA) 覆盖咨询业务及东南亚房地产业务。
CLI表示，在担任该职务期间，他专注于并购 (M&A)、股权资本市场和财务咨询工作，并负责端到端的客户交付、量化分析、项目管理、交易文件、谈判以及交易利益相关者管理。
在回复《商业时报》(The Business Times) 的询问时，一位CLI发言人表示，Lim决定辞去执行职务，并将在2026年12月31日之后继续以顾问身份为集团提供支持。
在此期间，他的职责将由CLI集团首席执行官 Lee Chee Koon 和集团首席财务官兼上市基金首席执行官 Paul Tham 分担。
在今年早些时候接受《商业时报》(The Business Times) 采访时，Lim指出，随着该地区的石油生产国寻求转型，CLI已将目光投向利润丰厚的海湾市场中快速增长的物流和酒店业。
CLI 的股价在公告发布前于周五收于2.31新元，上涨0.87%，即0.02新元。
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