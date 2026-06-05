Anext Bank新任CEO利用其首席技术官经验，通过为人工智能硬件提供融资以发展中小企业贷款业务
Qiu Kai以非同寻常的路径执掌蚂蚁国际旗下公司
- Anext的Qiu Kai认为，在深化Ant International生态系统内部合作方面存在机遇，这既能提升服务，也能获取入境客户。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》
本文由AI辅助翻译
[新加坡] Qiu Kai从首席技术官（CTO）升任数字批发贷款机构Anext Bank的首席执行官至今，已约一年半。
他承认，从首席技术官到首席执行官的职业道路并不常见，但在一家技术驱动的数字批发银行，这条路已被证明颇具价值。
他告诉《商业时报》：“现在担任首席执行官拓宽了我的视野。我从公司其他领域获得了更多的信息和理解，这使我能更好地利用我的技术知识，来制定出更具可持续性和与众不同的战略。”
TRENDING NOW
URA lifts ban on new hotels, hostels and serviced apartments in Boat Quay, Beach Road areas
Lian Beng Group’s Ong family members pick up two bungalows in Belmont Road for S$60 million
Vingroup’s shares surge 1,000% to overtake regional heavyweights including Singtel and JD.com
Singapore Kitchen CEO, senior manager charged with alleged fraud, falsifying accounts; both to stay in jobs for now