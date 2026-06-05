The Business Times
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Anext Bank新任CEO利用其首席技术官经验，通过为人工智能硬件提供融资以发展中小企业贷款业务

Qiu Kai以非同寻常的路径执掌蚂蚁国际旗下公司

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Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Fri, Jun 5, 2026 · 11:58 AM — Updated Sat, Jun 6, 2026 · 09:59 AM
    • Anext的Qiu Kai认为，在深化Ant International生态系统内部合作方面存在机遇，这既能提升服务，也能获取入境客户。
    • Anext的Qiu Kai认为，在深化Ant International生态系统内部合作方面存在机遇，这既能提升服务，也能获取入境客户。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] Qiu Kai从首席技术官（CTO）升任数字批发贷款机构Anext Bank的首席执行官至今，已约一年半。

    他承认，从首席技术官到首席执行官的职业道路并不常见，但在一家技术驱动的数字批发银行，这条路已被证明颇具价值。

    他告诉《商业时报》：“现在担任首席执行官拓宽了我的视野。我从公司其他领域获得了更多的信息和理解，这使我能更好地利用我的技术知识，来制定出更具可持续性和与众不同的战略。”

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