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Anthropic将于10月在新加坡开设办事处，视其为Claude的“杰出市场”

这将是该公司在亚太地区的第五个办公地点

Deon Loke

Deon Loke

Published Wed, Sep 16, 2026 · 08:39 AM — Updated Wed, Sep 16, 2026 · 03:34 PM
    • 为支持新实体，Anthropic已启动多个运营职位的本地招聘。
    • 为支持新实体，Anthropic已启动多个运营职位的本地招聘。 照片：路透社

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    【新加坡】人工智能公司Anthropic将于下月在新加坡开设办事处，这将是其在亚太地区的第五个办公地点。

    该公司在周三（9月16日）的一份声明中表示，此次在区域内的扩张是为了支持企业对其人工智能模型Claude的强劲需求。

    公司指出，新加坡已成为Claude的“杰出市场”。根据Anthropic最新的《经济指数》，在人均Claude使用量方面，新加坡在全球121个国家中排名第二。数据显示，相对于国家人口规模，本地的采用率比预期高出5.81倍。

    新办事处将加入Anthropic在东京、班加罗尔、首尔和悉尼的现有区域网络。公司高管计划于10月访问新加坡参加开幕仪式，届时将与客户、合作伙伴和政策制定者会面。

    Anthropic国际业务董事总经理Chris Ciauri表示：“随着我们在亚太地区的发展，在新加坡开设办事处是理所当然的下一步，这里的人均Claude使用量居于世界前列。”

    “在这里设立办事处意味着我们可以聘请最了解这个市场的人才，并与使用Claude进行构建的本地客户及合作伙伴并肩合作。”

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    Anthropic表示，它将与“各种规模的组织合作——从初创公司、数字原生企业到大型企业和公共部门”。

    公司补充说，在金融服务和政府等受监管领域的需​​求尤其强劲。

    为领导区域商业运营，Anthropic已任命Dale Finlay为亚细安区域总经理。他将常驻新加坡。

    Finlay此前在Google Cloud工作了近十年，担任市场推广领导职务，负责亚太地区的企业、金融服务和人工智能产品组合。

    为支持新实体，Anthropic已启动多个运营职位的本地招聘。根据其网站信息，目前在财务、销售、应用人工智能、营销和公共利益等领域共有九个空缺职位。

    Anthropic在回应《商业时报》的询问时表示，新办事处将设在莱佛士坊。

    在此消息宣布之前，《商业时报》曾在8月报道，Anthropic已在位于哥烈码头的海洋金融中心内的德事商务中心（The Executive Centre）租用了约100个办公桌位。

    这家由新加坡政府投资公司（GIC）支持的公司进军新加坡的国际扩张举措，是继OpenAI和Google DeepMind等公司之后的类似行动。

    今年5月，OpenAI宣布将在新加坡开设其在美国境外的首个应用人工智能实验室，并在未来几年内聘请超过200名专业人工智能人才，这是其在新加坡3亿新元投资计划的一部分。今年8月，据称该公司正在洽谈租用位于美芝路的新邵氏大厦约10万平方英尺的办公空间

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