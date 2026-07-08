从Anthropic到Zegna：解读Temasek在“多重危机”世界中的全面战略

在截至2026年3月的财年中，该公司新增了510亿新元的投资，同时脱售了310亿新元的资产

过去一年，Temasek增持了Anthropic等人工智能重量级企业，此举反映出其对深科技创新的关注度日益提高。 图片来源：路透社

【新加坡】在地缘政治逆风和快速变化的宏观经济格局中，国家投资公司Temasek正积极布局，力求走在人工智能革命和全球消费反弹的前沿。

在上一财年，Temasek大幅增加了资本部署，彰显了其积极的投资姿态。

在截至2026年3月的财年中，Temasek新增了510亿新元的投资，同时脱售了310亿新元的资产，净投资额达到200亿新元。

与上一财年相比，其净投资额翻了一番。上一财年，Temasek的投资额为520亿新元，脱售额为420亿新元。

与截至2024年3月的财年相比，这一反弹更为鲜明，当时其投资额仅为260亿新元，而脱售额为330亿新元。

这种持续多年的积极重组表明，尽管市场仍处于深度波动之中，Temasek仍明确意图投资于长期结构性趋势。

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过去一年，Temasek已将人工智能重量级企业Anthropic和OpenAI、复苏的中国饮料巨头Luckin Coffee以及意大利奢侈时尚巨头Ermenegildo Zegna Group纳入其全球投资组合。

这些备受瞩目的新增投资，以及其他项目，凸显了该公司内部更广泛的演变，反映出其更加聚焦于深科技创新和有能力持续进行全球扩张的、具有韧性的消费品牌。

在机构资本面临前所未有挑战的背景下，这家投资巨头的这些投资正值一个关键时刻。

Temasek首席执行官Dilhan Pillay指出：“我们不只是身处一个Vuca（波动性、不确定性、复杂性和模糊性）世界，我们正处于一个多重危机（polycrisis）的世界。”

他补充道：“作为寻求实现可持续回报的长期投资者，多年来我们必须应对各种波动和不确定性。但我们目前所处的环境是五十年来所见过的最复杂的。”

为了应对这种复杂性，Temasek已将其庞大的投资组合在结构上优化为三大独立支柱：Temasek投资组合公司 (TPC)；全球直接投资 (GDI)；以及合伙业务、基金和资产管理 (PFA)。

Pillay表示：“根据我们的T2030战略，我们的重点是建立一个有韧性且具前瞻性的投资组合，一个能够抵御冲击并穿越周期的投资组合。在一些由长期结构性趋势支撑需求的领域，像Temasek这样的耐心资本可以创造价值。”

目前，Temasek正将更多投资重点放在三个具有前景的领域：人工智能、核心增益型基础设施和私人信贷。

Temasek已设定目标，计划在2031年3月底前，增加其投资组合在上述三个领域的敞口。

聚焦于人工智能的投资将从目前的6%增加一倍以上，达到15%；而核心增益型基础设施的目标是从目前的1%增加到Temasek投资组合的5%。这些数据不包括总部位于新加坡的TPC在这些领域的相关敞口。

与此同时，Temasek还计划将其投资组合中的私人信贷敞口比例从目前的2%提高至5%。

更大额的投资，更深入的聚焦

将Anthropic、OpenAI、Luckin Coffee和Ermenegildo Zegna Group纳入投资组合属于GDI（全球直接投资）范畴。在过去一年中，该部门投资了370亿新元，同时脱售了240亿新元。

该公司没有分散资本，而是选择集中其火力。

Temasek全球投资总裁Nagi Hamiyeh表示：“战略上没有太大变化，只是目前更加聚焦，在全球范围内更深入地挖掘新兴及成熟的市场领导者。”

为执行这一战略，Temasek引进了适合公共和私募领域的人才以增强团队实力。而投资团队接到的指令是明确的。

Hamiyeh说：“我们关注的重点，也是我们告诉团队的，是进行更大额的投资，这样我们可以减少交易数量，拥有更深的领域知识，并以更精细的方式专注于少数几个行业，而不是进行更广泛的横向投资。”

虽然生成式人工智能和核心增益型基础设施仍是明确的目标，但该公司也在探索其他独特的途径，包括国防与威慑领域。

然而，消费韧性仍然是一个重要主题，这极大地影响了其对Luckin Coffee和Ermenegildo Zegna Group的投资决策。

Hamiyeh表示：“在我们投资的每个行业中，我们都专注于更少的领域，并进行更深入的挖掘——或是与合作伙伴共同投资，或是作为拥有董事会席位的强势少数股东。”

打造面向未来的领军企业

尽管GDI吸引了全球媒体的关注，但TPC仍然是投资组合的中流砥柱。这里的策略不仅仅是被动持有，而是立足于亲身参与的价值创造。

Temasek新加坡总裁Png Chin Yee表示：“我们的目标是建立一个由扎根新加坡且具备全球竞争力的公司组成的投资组合。”

Png强调，这一目标的基础是人力资本。她说：“首先，最重要的是我们的TPC拥有强大的董事会和管理层。因此，我们实际在做的一件事就是积极与我们的公司互动，以寻找和发掘人才。”

Temasek与管理团队在战略性业务转型方面密切合作，范围涵盖从卓越运营到全面的人工智能整合。一个主要的焦点是组织韧性和可持续性。

Png解释说：“在人工智能方面我们讨论的一个重要议题是，确保劳动力做好准备，并通过技能提升和再培训来适应我们预见的未来新工作岗位。”

她指出，虽然这种积极参与并非全新模式，但“参与的程度确实加强了”。

生态系统倍增器

完善整个投资组合的是由Temasek Partnership Solutions (TPS) 和Seviora Holdings驱动的合伙业务、基金和资产管理部门。该部门是最终的生态系统赋能者。

TPS的任务是通过利用战略性的普通合伙人 (General Partner, GP) 关系、筛选交易流以及增加公司的资产管理规模来增强国内资产。

通过提供从联合投资、二级市场交易到收购普通合伙人股份等全面的资本解决方案，Temasek在拥挤的市场中脱颖而出。

私人信贷是其中的一个关键组成部分，Temasek的目标是将其在投资组合中的占比提高到5%。

TPS的私募股权资本解决方案主管Alpin Mehta指出：“我们喜欢私人信贷的原因在于，它为我们提供了极具吸引力的风险调整后回报，并带有显著的下行保护和股权次级结构。”他强调，这种现金收入降低了更广泛投资组合的风险。

与此同时，Seviora负责资产管理业务，其领导层希望在他们认为具有比较优势的领域加强战略，扩大平台，并通过在新市场的合伙业务实现增长。

Seviora首席执行官Gabriel Lim表示：“从根本上说，我们从事的是建立在信任基础上的业务。当个人或机构把钱交给我们时，这可能是某人的储蓄、某所大学的捐赠基金，或是一个国家储备金的一部分……我们在实现业绩、回报以及管理客户方面赢得了信任。”

Seviora已在不断扩大其国际业务版图。

Lim说：“我们已经签署了高质量的合伙业务谅解备忘录 (memorandums of understanding, MOU)，最近的一项是与（南）韩的Samsung Securities签署的。” Seviora最近还与Churchill Asset Management共同完成了一项联合担保基金凭证交易，这标志着公司在为客户带来可靠的国际化产品方面取得了重要的里程碑。

Lim表示：“规模无疑是一个重要的考量因素，但我认为业绩可能更为重要。良好的业绩将创造或加速吸引资本的飞轮效应。”