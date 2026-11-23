随着计划结束，约三分之二新电信特别折扣股持有者选择继续持有股票
约20.9万名特别折扣股持有者（占34%）已出售其新电信特别折扣股
- 1993年，当新电信从法定机构转型为上市公司时，它是第一家也是唯一一家提供特别折扣股的公司。 照片：商业时报资料
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】曾购买 新电信 (Singtel) 特别折扣股 (SDS) 并将其存放在公积金 (CPF) 户头的新加坡人，如今将能通过其中央托收 (CDP) 户头直接管理他们的股票。
新电信与公积金局周一（11月23日）宣布，已于11月21日完成特别折扣股的转移，结束了公积金局作为这些股票信托人的旧有角色。
在转移前，约20.9万名特别折扣股持有者（占34%）已出售其新电信特别折扣股。剩余的4.77亿股特别折扣股由约40.6万名持有者持有，这些股票已被转移至他们的CDP户头。
在选择继续持有股票的特别折扣股持有者中，约三分之二已拥有个人CDP户头，而其余三分之一的股票则被自动转移到以他们名义开设的指定CDP户头中。
该电信公司表示，同时持有新电信普通股的特别折扣股持有者，其两类股票将被合并在同一个CDP户头中，以方便管理。
特别折扣股计划于1993年推出，是政府鼓励新加坡人通过持股分享国家经济成功果实的举措之一。
当年，新电信从法定机构转型为上市公司，成为第一家也是唯一一家提供特别折扣股的公司。
由于当时持股对许多新加坡人来说还是一个陌生的概念，公积金局因此被委任为信托人，以协助股票的购买。
公积金局在4月份宣布终止该计划的决定时表示，如今股市交易已十分普遍，特别折扣股计划已经达到了其初衷，为支持持股而设的信托安排已无必要。
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因此，特别折扣股持有者可以选择出售股票换取现金，或等待其股票被转移。
根据新电信的数据，新电信特别折扣股持有者的持股中位数为1360股，平均购买成本为2000新元。按4月份每股新电信股票约5新元的市价计算，这些股票的价值约为6800新元。
国会随后在5月通过了公积金修正法案，正式敲定该计划的终止事宜。
新电信和公积金局提醒特别折扣股持有者保持警惕，谨防诈骗，并核实特别折扣股网站的网址，确保其为官方网站。
会员提取的公积金款项，包括任何退还至其普通户头的特别折扣股销售收益，都将存入他们在公积金局注册的银行户头。
如果他们怀疑自己陷入了涉及其公积金存款的骗局，应立即联系银行冻结户头，重置其Singpass密码，并启动公积金安全开关，以立即停止任何非意愿的资金流出。
新电信集团首席财务官Arthur Lang在一份声明中表示：“在过去的几个月里，我们的重点是确保特别折扣股持有者拥有所需的信息、资源和支持，以便充满信心地度过这一过渡期。我们很高兴看到转移工作已顺利完成。”
“这项举措的最终目的是给予特别折扣股持有者一个选择，并让他们能够直接行使其作为股东的权利。”
他补充说，新电信现在拥有更大的灵活性，可以与股东群体互动，执行公司行动，并以促进增长和提高股东回报的方式分配资本。
周一开盘时，新电信股价下跌1.4%，至4.11新元。自4月以来，该电信公司的股价已下跌约17%。海峡时报
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