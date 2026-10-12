亚细安企业看好人工智能商业效益，不畏其高昂能源成本

POWERING ASEAN’S FUTURE

专家呼吁，企业应更审慎地使用该技术，而非受“错失恐惧症”（FOMO）心态驱使

一位专家表示，企业在构建人工智能应用前，不仅应评估Token价格，还应评估其碳足迹。 图片来源：TEOH YI CHIE，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】近八成东南亚企业预计，人工智能带来的效益将超过其能源负担，尽管他们已准备好应对成本上涨和基础设施压力。

《商业时报》与市场研究公司Kantar对514名区域商业领袖进行的调查显示，78%的受访者认为人工智能的效益超过其能源需求。

这份于星期一（10月12日）发布的《商业时报洞察：驱动亚细安未来2026》（The Business Times Insights: Powering Asean’s Future 2026）报告显示，新加坡、越南和泰国的乐观程度最高。该报告是《商业时报》和Kantar合作的第二份区域调查。

与此同时，人工智能在东南亚的普及正在加速；62%的受访者表示，在过去12个月内增加了对人工智能或数据驱动技术的投资。

这一增长在印度尼西亚尤为显著，该国85%的企业表示，过去一年在人工智能方面的投资有中度至显著的增长。

对于新加坡咨询公司Perdura的Sunil Veetil而言，区域内对人工智能的乐观情绪“不足为奇”。他的公司致力于帮助企业进行绿色融资和能源转型。

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他指出，当人工智能应用于正确的场景时，其回报会迅速显现。例如，人工智能可以实现多语言客户服务，这在文化多元的亚细安地区具有明显优势。

此外，EY亚细安数据与人工智能主管Manik Bhandari表示，目前能源成本在人工智能Token总定价中“占比很小”，因此在企业环境中构建人工智能应用时，这部分成本“相当微小”。

为成本和基建压力做准备

尽管如此，企业已意识到能源压力。41%的亚细安企业预计，随着人工智能应用的普及，能源需求将出现中度增长，另有40%的企业则准备迎接显著增长。

企业预计，能源需求将体现在以下运营挑战中：

46%的受访者提到了电力或运营成本上升；

升级现有基础设施的压力（39%）；以及

能源资源竞争加剧（37%）。

Veetil指出，虽然企业目前可能并未直接承担人工智能的能源成本，但“当人工智能变为企业自用或本地化，即当公司运行自己的模型或国家利用本地电力构建主权（模型）时，情况就会改变”。

“到那时，能源账单就会落到企业头上。”

一些市场对人工智能的看法则不那么乐观。在菲律宾，只有64%的受访者认为人工智能的效益超过能源需求，低于区域平均水平。

马来西亚战略与国际问题研究所的Zayana Zaikariah说，一种解释可能是，“在那些电力成本、电网可靠性和能源安全已是重大商业考量的市场中，这种权衡看起来会有所不同”。

气候风险可能是另一个原因。

她说：“在经常面临台风、洪水和其他干扰的国家，企业在增加新的需求来源之前，可能会对电力和数字基础设施的韧性给予更高的保费。”

克服人工智能的“错失恐惧症”与疲劳感

因此，企业审慎使用人工智能至关重要。

新加坡国立大学（国大）的Lawrence Loh教授表示，“错失恐惧症”（Fomo）正导致许多企业加快采用人工智能，而员工和管理层“现在可能正经历严重的人工智能疲劳”。

身兼国大治理与永续发展中心主任的Loh教授说：“对企业而言，错误的衡量标准是人工智能的使用量。正确的标准应该是，从中获得了多少可衡量的经济及其他效益。”

人工智能驱动的能源需求，不仅对企业有影响，也对国家的能源韧性和去碳化目标有影响。 图片来源：TAY CHU YI，《商业时报》

EY的Bhandari表示，企业在构建人工智能应用前，不仅应评估Token价格，还应评估该应用的碳足迹。

企业可以使用更小、针对特定任务的模型，这类模型能减少内存使用，可在标准硬件或边缘设备上运行，从而大幅减少碳足迹。他说：“这对我作为一家企业来说不仅更便宜，对环境也更好。”

Zayana也认为，企业应该“让计算水平与任务价值相匹配”。

她说，如果一个更小的、针对特定任务的模型能够实现相同的业务成果，那么计算密集型的人工智能系统“就不应该是默认选项”。

国家层面的影响

人工智能驱动的能源需求，不仅对企业有影响，也对国家的能源韧性和去碳化目标有影响。

能源智库Ember的亚洲区对外事务与战略影响主管Dinita Setyawati博士说，如果管理不当，人工智能带来的更大能源需求可能会转化为对化石燃料的更强依赖。

她指出，反之，人工智能设施“如果能帮助动员对可再生能源、储能以及支持该需求所需电网基础设施的投资，实际上可以成为解决方案的一部分”。

Dinita博士说，政府也可以发挥作用，例如为数据中心制定清洁电力标准，以及让社区参与决定人工智能设施的选址及其能源和水资源的使用方式。