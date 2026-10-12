Wong总理：亚细安需整合为“单一市场”以持续吸引投资

他亦在星展银行(DBS)论坛上与该行首席执行官Tan Su Shan探讨企业应如何管理人工智能对就业和运营的影响。

【新加坡】总理Lawrence Wong表示，东南亚要继续吸引投资，挑战在于将亚细安整合为单一市场，同时鼓励企业家精神和创新。

他说：“我们确实需要利用单一市场的好处，而这是我们今天所没有的。”

Wong总理是于周一（10月12日）在新达城会展中心举行的星展银行亚洲前瞻峰会上，与星展银行首席执行官Tan Su Shan进行对话时，发表上述言论的。

他们讨论了一系列课题，从如何负责任地管理人工智能对就业的影响，到如何促进亚洲资本市场的流动性、信心和互联互通。

在回答有关亚细安市场各自为政的问题时，Wong总理说：“我们就像欧洲，但实际上甚至更落后，因为在东南亚运营的复杂性远大于欧洲。”

不过他指出，每一个挑战都为亚细安提供了更紧密地整合其经济体的机会。

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“有了所有这些因素——创新、企业家精神、单一市场，我们希望能看到更多成功，以及一个规模更大、更成功的东南亚资本市场。”

Wong总理和星展银行的Tan Su Shan也讨论了数码经济将如何成为这一整合的关键驱动力。

他指出，在亚细安加强其区域数码框架的同时，也必须与全球保持连接。

他说，采取的方法是“不发展一个封闭的系统，不只与一个国家建立排他性的数码系统，而是保持一个开放的系统，让我们能与许多不同层面建立连接”。

他指出，即将在11月第49届亚细安峰会上签署的《亚细安数码经济框架协定》（DEFA），正是为了让本区域的数码经济“运作得更好”的一项尝试。

“我认为许多在该区域运营的企业都知道，现在市场是碎片化的；亚细安各国有不同的规则、制度和要求……因此这可能非常令人沮丧。”

虽然Wong总理承认DEFA有潜力促进更多数据流动和跨境数码贸易，但他说这并“不是一个神奇的开关”。

他说：“这是第一步，但也是重要的一步，要将该协定转化为企业的实际利益，还有很多工作要做。”他举例说，这包括让企业能够更无缝地接触客户并在整个区域扩展业务，以及以更少阻力、更低成本促进跨境支付。

“这是我们的最终目标；明年新加坡担任亚细安轮值主席国时，我们将研究如何优先推进其中一些举措。”

管理人工智能对就业的影响

Wong总理指出，亚洲各经济体对人工智能的采用率各不相同。

他说：“一些经济体行动更为果断，它们很好地利用了人工智能，并从这些变化中受益。另一些则行动较慢，受益不多。”他补充道：“随着时间的推移，我认为这些差异将变得至关重要。”

在谈到新加坡如何管理人工智能对就业的影响时，Wong总理表示，尽管新加坡专注于对员工进行再培训和技能提升，这可能是“一条更艰难的道路……但也是一条更可持续的道路”。

他补充说：“我们不是说完全不裁员。我们认识到，如果一家公司必须实现自动化和拥抱科技，有时可能会发生一些裁员。”

他敦促企业负责任地管理这一转型过程。他说：“要妥善处理，对员工要公平，提前通知他们，这样工会就可以介入，帮助员工重新培训并找到新工作。”

他补充说，政府正在扩大援助计划，以帮助员工渡过转型期。

除了人工智能对就业的影响，Wong总理还强调了企业在运营和供应链管理方式上的转变。他指出，追求极致效率的时代正在过去，取而代之的是对缓冲能力的需求。

他说：“你不能总是基于‘准时制’和效率来运营。你必须具备韧性，而这是有成本的，你必须把这部分成本计入当今的商业成本中。”