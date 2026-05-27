施罗德：随着资本规则转变，亚洲保险公司正增加基础设施债务敞口

该资产类别为机构投资者提供了进入其通常无法涉足的行业的机会

基础设施债务是私募信贷的一个子集，为电网、交通网络和公用事业等基础设施资产提供融资，而非为其周边开发的软件或服务。 图片来源：路透社

【新加坡】Schroders Capital 基础设施债务高级投资总监 Emaad Sami 表示，亚洲风险资本制度下监管资本处理方式的变化，将允许保险公司增加对基础设施债务的敞口。

他告诉《商业时报》：“监管机构在这一方面（促进对该资产类别的投资）确实做出了协同努力，这也得到了包括新加坡在内的保险公司的积极鼓励。”

基础设施债务是私募信贷的一个子集，为电网、交通网络和公用事业等基础设施资产提供融资，而非为其周边开发的软件或服务。

该资产类别已从投资级贷款扩展至次投资级贷款，后者可提供双位数回报，但风险状况也略高。

基础设施债务还提供了进入机构投资者可能无法涉足的行业的机会，包括公用事业等必要服务，这些服务无论经济周期如何都会被持续使用。

Sami 表示，与私募基础设施投资不同，基础设施债务的回报不依赖于退出机制，几乎可以作为一种固定收益的替代品。

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他补充道：“宏观波动和地缘政治不确定性将持续存在，因此投资者正在寻求一种具有韧性的私募信贷配置，以稳定其私募债务投资组合。”

投资级基础设施债务领域正面临来自银行和其他机构投资者日益激烈的竞争。

然而，次投资级基础设施贷款市场仍在发展中；基础设施领域的参与者仍在寻求此类分层贷款，以为其业务增长提供资金。

Schroders Capital 基础设施债务联席主管 Damien Gardes 表示，如果具备“承销、理解并应对该市场复杂性的能力，竞争就会少得多，与投资级相比，你可以在信贷利差方面获得可观的保费”。

虽然在债权人中处于次级地位似乎风险更高，但 Sami 指出，基础设施债务的表现与企业直接贷款不同。

评级机构观察到，与同类未获评级的企业相比，基础设施资产的信用违约率要低得多。

Sami 表示，为融资提供支持的资产是有形资产，在违约情况下仍具有价值，这一点很有帮助，不过投资基础设施债务仍需注意一些风险。

风险与展望

Sami 指出，并非所有基础设施资产都完全相同，需要考虑地理位置、监管和政治风险等因素。

此外，还需要考虑商业模式的韧性，以及该资产所提供服务的必要性程度。

最后是过时风险，这在电池储能等新兴技术领域普遍存在。

基础设施债务并非支持这些项目的合适途径，因为该资产类别无法享受任何上行收益，却要承担支持一项可能无法普及的技术所带来的下行风险。

Sami 解释说：“从信贷投资的角度来看，我们更愿意支持经过检验的商业模式，而非一些新兴技术，因为这样做更为审慎。”

他指出，基础设施债务将乘上能源转型和数字化这两大趋势的东风，这些领域所需的融资无法仅由私募股权或银行单独提供。

Gardes 指出，在欧洲日趋老龄化的经济体中，存在着参与投资数十亿欧元用于基础设施现代化改造或新建项目的机会。

在此背景下，欧洲被视为基础设施债务的一大亮点，每年都有数千兆瓦的可再生能源项目获得安装和融资。

除了这两大趋势，当地还存在其他机会，例如交通和广播网络，这些网络的维护或发展都需要密集的资本支出。

Gardes 说：“社会和社区对这些至关重要的有形资产有着巨大的需求。”

Sami 表示，非欧洲投资者正日益寻求在欧洲的投资机会，其中包括来自韩国和日本的长期投资者，以及包括新加坡在内的东南亚新兴投资者。

感兴趣的投资者范围也从保险公司扩大，现已包括养老基金、基金会和家族办公室。

Sami 补充道：“与四年前更侧重于保险公司相比，如今该资产类别对机构投资者的吸引力更为广泛，包括家族办公室、基金会和捐赠基金等寻求回报的投资者。”