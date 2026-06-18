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美联储新政下维持利率不变 亚洲货币或将持续承压

但美国与伊朗就中东问题达成协议，或将抑制美元升值

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Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Thu, Jun 18, 2026 · 03:04 PM
    • 在新任主席 Kevin Warsh 主持的首次联邦公开市场委员会会议上，美联储维持利率在3.5%至3.75%的区间不变。
    • 在新任主席 Kevin Warsh 主持的首次联邦公开市场委员会会议上，美联储维持利率在3.5%至3.75%的区间不变。 照片来源：路透社

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 由于美国联邦储备局（简称美联储）于周三（6月17日）维持利率不变，走强的美元可能将使亚洲货币继续承压。

    尽管新任主席 Kevin Warsh 以支持低利率而闻名，但在他主持的首次联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）会议上，由于通胀率仍高于目标水平，美联储决定将利率维持在3.5%至3.75%的区间不变。

    BlackRock 亚太区全球固定收益主管 Navin Saigal 表示，市场对美联储决议的鹰派解读可能会导致美元走强和亚洲利率上升。

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    US Federal ReserveInterest ratesCurrenciesBondsIran warAsia-Pacific

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