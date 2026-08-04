Brookfield表示：人工智能股票看似“泡沫化”，亚洲富裕投资者正转向私募市场
这家全球资产管理公司表示，与公开股票相比，另类投资领域为投资人工智能基础设施提供了更便宜的切入点
- Brookfield私募财富部门国际主管兼董事总经理Jeremy Hall指出，随着股市估值攀升，投资者正变得愈发谨慎。 照片来源：BROOKFIELD
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【新加坡】全球资产管理公司Brookfield表示，鉴于人工智能领域的公开股票估值日益“泡沫化”，寻求抓住这一大趋势的亚洲富裕投资者应将目光投向基础设施等私募市场，因为这些市场的估值仍要合理得多。
Brookfield私募财富部门国际主管兼董事总经理Jeremy Hall告诉《商业时报》，随着股市估值攀升，亚洲的投资者正变得愈发谨慎。
“我们认为投资者在私募市场的配置不足，”他指出。
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