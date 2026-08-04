Brookfield表示：人工智能股票看似“泡沫化”，亚洲富裕投资者正转向私募市场

这家全球资产管理公司表示，与公开股票相比，另类投资领域为投资人工智能基础设施提供了更便宜的切入点

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Brookfield私募财富部门国际主管兼董事总经理Jeremy Hall指出，随着股市估值攀升，投资者正变得愈发谨慎。 照片来源：BROOKFIELD

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