Aspial Lifestyle因上半年利润与营收飙升，将中期股息上调125%至0.009新元

母公司Aspial Corporation公布上半年净利润增长117%，达1720万新元

消费品公司Aspial公布，在截至2026年6月30日的上半年中，其净利润增长了88%，达到5240万新元。 商业时报资料图

【新加坡】由于在截至2026年6月30日的上半年利润与营收飙升，Aspial Lifestyle宣布将中期股息增加一倍以上。

公司董事会宣布派发每股0.009新元的中期股息，去年同期为0.04新元，同比增长125%。

这家消费品公司在周五（8月7日）提交给交易所的文件中表示，其上半年净利润增长了88%，达到5240万新元，这主要得益于典当业务利息收入增加、零售销售额提高以及担保贷款业务营收走强。

该半年期的每股收益为0.0277新元，同比增长92%。

上半年营收增长26%，从去年同期的3.672亿新元增至创纪录的4.642亿新元，这得益于其典当、零售和担保贷款三大业务板块的强劲增长。

从各业务板块来看，典当业务营收增长29%至5530万新元，税前利润增长31%至2900万新元。

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公司表示，通过积极的黄金和资金风险管理，该业务板块表现坚韧。

在此期间，公司还收购了其马来西亚典当合资企业的剩余股权，从而实现了对马来西亚业务的全资控股。

零售业务方面，得益于强劲的销售势头和利润率管理，其营收增长25%至3.996亿新元，税前利润增长151%至4710万新元。

担保贷款业务方面，营收增长76%至920万新元。该板块的税前利润为240万新元，而去年同期为10万新元。

Aspial Lifestyle表示，尽管存在全球宏观经济不确定性、地缘政治发展和金价波动等因素，但公司对其2026年的业绩表现“保持乐观”。

该公司拥有横跨零售、典当和担保贷款的消费业务，旗下品牌包括Maxi-Cash、Goldheart Jewelry和Lee Hwa Jewellery。

与此同时，其母公司Aspial Corporation公布，在截至2026年6月30日的上半年中，公司净利润增长117%，从去年同期的790万新元增至1720万新元。

营收增长19%，从3.94亿新元增至4.7亿新元，这主要得益于零售和金融服务业务的营收增加，但部分被房地产业务的营收下降所抵消。

与去年同期一样，该公司建议本期不派发中期股息。

在业绩公布前，Aspial Lifestyle的股价于周五收盘报0.38新元，保持平盘。

同样在业绩公布前，Aspial Corp的股价收盘上涨2.2%，报0.141新元。