Blackstone的Gautam Banerjee加入星展银行董事会
他目前在新加坡电信 (Singtel) 和新加坡政府投资公司 (GIC) 董事会任职。
- Banerjee此前曾在普华永道 (PricewaterhouseCoopers) 工作超过30年。 照片来源：星展银行
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 星展银行于周四（10月1日）宣布，Gautam Banerjee已加入星展集团控股 (DBS Group Holdings) 和星展银行 (DBS Bank) 的董事会，该任命即日起生效。
Banerjee目前担任Blackstone新加坡公司的主席兼高级董事总经理。
他曾在普华永道 (PricewaterhouseCoopers) 工作超过30年。在2012年12月从该会计师事务所退休前，他曾担任普华永道新加坡的执行主席长达九年。
他目前在新加坡电信 (Singtel) 和新加坡政府投资公司 (GIC) 的董事会任职。
星展银行主席Peter Seah表示：“在他的职业生涯中，他在公司治理、风险监督和长期价值创造方面积累了深厚的专业知识。”
Banerjee此前曾担任的职务包括新加坡航空公司 (Singapore Airlines)、Piramal Enterprises和新加坡国防科技局 (Defence Science and Technology Agency) 的董事，以及新加坡社会企业中心 (Singapore Centre for Social Enterprise) 的主席。
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