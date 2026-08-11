花旗与华侨银行在第二季度业绩后下调大华银行评级；RHB因估值吸引力上调评级

BROKERS’ TAKE

大华银行下调了其手续费收入指引，且第二季度不良资产出现激增。

大华银行的资产质量是所有券商报告中反复提及的主题。 图片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

【新加坡】 大华银行 (UOB) 的第二季度盈利或许超出了预期，但其下调的手续费收入指引以及不良资产 (NPA) 的激增，已导致花旗研究 (Citi Research) 和华侨银行集团研究部 (OCBC Group Research) 下调其股票评级。

该银行于周五（8月7日）报告，其第二季度净利润为14.8亿新元，超出了14.5亿新元的市场预估。该盈利表现得益于强劲的财富管理收入以及出售房产所获得的2亿新元收益。

然而，该银行将其手续费收入指引从高个位数增长下调至低个位数增长，理由是面临多重阻力，例如较高的信用卡兑换开支以及投资银行业务交易收入的减少。

此举促使花旗研究于周二将大华银行的评级从“中性”下调至“卖出”，并设定了38新元的目标价。分析师 Tan Yong Hong 指出，由于固定利率资产将以较低的利率重新定价，净息差 (NIM) 的预期也需要相应调低。

业绩公布后，大华银行股价于周五下跌0.6%。 该股于周二午盘进一步下跌2.1%，报42.39新元。

Tan 表示，花旗的此次评级调整也反映了大华银行资产管理公司 (UOBAM) 出售后，净利息收入与非利息收入的减少以及非财富管理业务手续费的降低，将导致每股收益预期被下调。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

此前，华侨银行集团研究部已于周五将该股评级从“买入”下调至“持有”，但同时将其公允价值估算从41新元上调至42.35新元。该研究机构指出，大华银行的股价目前已接近其公允价值。

尽管财富管理业务表现突出，上半年收入同比增长16%，管理资产规模达到创纪录的2040亿新元，但下调后的手续费收入指引给前景蒙上了阴影。

RHB与Macquarie持看好态度

与此相反，RHB于周二将大华银行的评级从“中性”上调至“买入”，并将其目标价从41.30新元上调至46.60新元。

RHB表示，尽管大华银行的业绩数据平平，且手续费增长指引被下调，但其与同行之间的估值差距正变得过大，令投资者难以忽视。

该券商补充道，大华银行可能对其现有的拨备缓冲感到满意，并预计其与同行之间的股本成本差距将会缩小。

Macquarie股票研究部于周五也表达了对估值的看好情绪，维持其“跑赢大市”的评级，并将其12个月目标价上调3%至46.57新元。分析师 Jayden Vantarakis 强调，大华银行仍然是该行业中的价值型投资选择，其市净率较国内同业平均水平有48%的折价。

资产质量是所有券商报告中反复提及的主题。

大华银行第二季度新增不良资产激增至9.02亿新元，远高于第一季度的3.41亿新元。新增不良资产中约有三分之二来自大中华区及香港地区的一个商业房地产客户，不过该银行表示一直在密切监控该客户。

尽管这导致一些拨备覆盖率指标有所下降，但管理层表示，目前的缓冲是充足的，并且预计不会再出现任何大额不良资产的滑落。

大华银行管理层维持其全年指引，即信贷成本为25至30个基点，净息差为1.75%至1.8%。