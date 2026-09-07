星展银行与花旗银行通过跨境代币化存款试验，绕开传统银行营业时间

由于时区差异和周末休市，标准的跨境结算最多可能需要两个工作日。

星展银行于2024年推出了其基于区块链的银行服务套件，其中包括财资代币，以支持即时价值转移。 照片来源：《商业时报》资料照片

【新加坡】星展银行（DBS）和花旗银行（Citi）于周六（9月5日）使用代币化存款，完成了一笔实时的跨境美元支付。这标志着一项旨在绕开传统银行营业时间的更广泛全球试点项目取得了新的里程碑。

两家银行于周一表示，这笔在新加坡和花旗银行纽约分行之间进行的交易，通过SWIFT数码分类账在几分钟内完成。在此之前，花旗银行近期也与中东的第一阿布扎比银行（First Abu Dhabi Bank）以及东南亚的华侨银行（OCBC）处理了实时的原生分类账交易。

此次测试正值金融机构寻求更快捷的流动性管理工具，以支持电子商务和数码服务等全天候运作的数码产业。预计到2033年，亚洲的出境跨境支付总额将从2025年的13.5万亿美元增至24万亿美元，几乎翻了一番。

星展银行集团首席运营官兼全球交易服务数码资产联席主管 Rachel Chew 表示：“在一个永不休眠的全球数码经济中，企业需要更快、更有效地进行跨境资金转移，以保持竞争力。”

由于周末休市和时区差异，常规的跨境结算最多可能需要两个工作日。

大华银行（UOB）也计划在9月晚些时候与花旗银行执行一笔美元交易。这些实时交易是于7月至12月期间进行的受控概念验证阶段的一部分。

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基于区块链的流动性

随着全球支付量的激增，各银行正竞相实现基础设施现代化。星展银行在2025年7月的一份报告中指出，约有50%的财务主管目前正在探索将区块链驱动的功能，作为其流动性和外汇风险管理工具箱的一部分。

SWIFT数码分类账使用一个共享的、基于区块链的基础设施，通过代币化存款实现即时支付承诺。它利用实时全额结算等现有模型，以确保转账的安全性。

9月2日，花旗银行服务业务支付主管 Debopama Sen 表示：“这次试点是探索如何利用共享分类账技术的力量，来创建一个更高效、可互操作且全天候运行的全球金融体系的关键一步。”

花旗银行南亚区服务主管 Mridula Iyer 周一表示，该试验是该行战略的自然延伸，旨在将其传统的现金管理和证券能力与新兴的代币化网络和资产相结合。该举措整合了花旗银行的核心现金管理能力与新兴的代币化资产网络。（*见更正说明）

这家美国银行的全天候美元清算解决方案为超过300家全球银行客户提供服务，其基于区块链的花旗代币服务（Citi Token Services）平台处理的交易额约达10亿美元。

对于企业客户而言，高效地跨境转移银行发行的数码货币意味着更高的支付确定性和更快的资金获取速度。

总部位于新加坡的星展银行于2024年推出了其基于区块链的银行服务套件，其中包括财资代币，以支持即时价值转移。该银行也是SWIFT为其数码分类账架构所设立的12名成员核心设计小组中，唯一一家总部位于亚洲的银行。

该银行在8月份表示，预计其在代币化金融领域的投资将在未来两到三年内，赶上甚至超过在传统支付和托管方面的支出。

更正说明：本文早期版本错误引述了 Mridula Iyer 的言论。