星展银行任命前平安首席创新官 Jonathan Larsen 为董事

他有望凭借其金融服务专业知识，加强董事会的整体构成。

Larsen 最近的职务是中国平安集团的首席创新官，以及平安全球领航基金的董事长兼首席执行官。 图片来源：DBS

【新加坡】星展集团控股 (DBS Group Holdings) 于周一（8月3日）宣布，任命金融服务与科技资深人士 Jonathan Larsen 为该集团和 星展银行 (DBS Bank) 的董事。

此项任命即刻生效。

星展银行在一份新闻声明中表示，现年60岁的 Larsen 有望凭借其深厚的金融服务专业知识，以及利用技术和创新推动业务增长的良好往绩，加强星展董事会的整体构成。

Larsen 最近曾担任中国平安集团 (Ping An Group) 的首席创新官，以及平安全球领航基金 (Ping An Global Voyager Fund) 的董事长兼首席执行官。他自2017年5月起担任这些职务，直至今年2月退休。

在中国平安任职期间，他负责引入新技术、新平台和新商业模式，以支持这家中国企业集团的国内和国际扩张。

在加入中国平安之前，Larsen 曾在 Citigroup 工作了18年。他在这家美国银行的最后一个职位是其零售银行和抵押贷款业务的全球主管，负责监管遍布19个国家的业务运营。他之前在 Citigroup 担任的高级管理职务还包括亚太区消费金融业务主管和新加坡地区主管。

在其职业生涯早期，Larsen 曾是全球管理咨询公司 Booz Allen & Hamilton 金融服务业务部门的一名董事。

星展银行董事长 Peter Seah 对此任命表示欢迎，他指出，Larsen 带来了“金融服务专业知识、技术领导力和创新经验的独特组合”，这是他在顶尖的全球和亚洲金融机构担任数十年高级领导职务所塑造的。

星展银行周一还宣布，已聘请前 Standard Chartered 银行家 Nitin Chengappa 领导其在印度的财富管理业务，因为该行看好当地对定制化产品日益增长的需求。