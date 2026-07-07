受市场情绪改善提振 DBS股价上涨1.9%创盘中历史新高
该股一度升至68.20新元
- 此前，花旗银行（Citi）周二发布报告，上调了所有新加坡银行的目标价，并将DBS列为首选，给予“买入”评级。 照片：商业时报资料库
本文由AI辅助翻译
[新加坡] DBS 股价于周二（7月7日）创下历史新高，涨幅一度高达1.9%，另外两家新加坡银行的股价也同样上涨。
截至上午10点35分，该股价格攀升至68.20新元，较周一收盘价上涨1.29新元。成交量已超过一百万股，银行市值增加了近35亿新元。
截至午间休市， OCBC 股价上涨1.9%，而 UOB 股价上涨约1.3%。DBS股价报67.85新元，较周一上涨1.4%。
股价上涨的背景是，花旗银行（Citi）周二发布报告，上调了所有新加坡银行的目标价。其中，DBS为首选，与OCBC同获“买入”评级，而UOB则为“中性”评级。
花旗银行分析师 Tan Yong Hong 表示，得益于贷款增长的复苏，他预计银行在2027和2028财年的盈利将增长约10%。他指出，贷款业务的增长将提高银行的贷款利润率，并带来更高的日常服务费收入。
报告指出，这一好转主要由系统流动性的结构性变化驱动。在最近的美国降息周期中，本地基准利率——一个月期新加坡隔夜平均利率（Sora），从峰值到谷底暴跌了2.7个百分点，预计到2026年中期将降至约1%左右。
由于新加坡金融系统流动性充裕，该降幅显著超过了美国利率1.75个百分点的降幅。
然而，银行业的动态正在逆转。2026年5月的银行系统数据显示，贷款同比增长8.7%，超过了6.8%的存款增长。这推动存贷比（loan-to-deposit ratio）回升至68.7%，而往来与储蓄账户（CASA）比率则下滑50个基点至54%。
花旗银行指出，只要消费者和企业贷款继续吸收系统中过剩的流动性，Sora利率就将获得强力支撑。因此，花旗银行将其净息差（net interest margin）预测上调了最多五个基点，目标是使其恢复至接近2019年的水平。
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该券商还将行业贷款增长预测从之前的5%上调至6%到7%之间，预计这将提振贸易和贷款相关服务等非财富管理业务的费用收入。
偏好明确
花旗银行强调，DBS每股股息的可见度高，及其作为亚洲首要财富管理代表的地位，是其在新加坡银行中被列为首选的关键原因。
受净利息收入预测上调的推动，花旗银行对DBS的盈利预测比市场普遍预期高出5%至8%。
不过，OCBC也同样受到青睐，花旗银行认为该股有望实现增长，且其股本回报率（ROE）有望追上DBS。该券商对OCBC的盈利预测比市场普遍预期高出2%至5%，并指出，如果ROE差距缩小，当前的市净率估值差距将带来买入机会。
与此同时，UOB的评级维持“中性”。投资者仍在持续关注其财富管理和贷款增长的轨迹，目前这两项业务均落后于同行。
花旗银行指出，UOB的盈利预测与市场普遍预期基本一致，这反映出其与竞争对手相比存在更大的估值差距。
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