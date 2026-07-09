机构在财报季前涌入，DBS、OCBC、UOB推动海指创下新高
海指上涨1.2%至5,433.88点，DBS股价突破70新元大关
- DBS股价周四上涨1.6%，收盘创下70.23新元的历史新高。 摄影：TAY CHU YI, BT
本文由AI辅助翻译
【新加坡】大量机构资本涌入新加坡市场，正将本地银行股推向未知领域， DBS 的股价首次突破70新元大关。
该股于周四（7月9日）上涨1.6%，收报70.23新元。 OCBC 和 UOB 的股价也创下历史新高，分别上涨2%至27.32新元和2.3%至44.34新元。
这推动海峡时报指数（STI）上涨1.2%至5,433.88点。
这轮破纪录的涨势，正值投资者赶在8月初即将到来的企业财报季之前入场布局。
由于这三家银行历来提供稳健的股息收益率，交易员们似乎正积极锁定股票，以获取上半年的股息派发。
本周的上涨势头建立在本月早些时候开始的结构性上涨行情之上。银行股创纪录行情的初期阶段始于7月初，当时花旗银行（Citi）看涨并上调目标价，加上银行体系流动性的逆转，缓解了市场对存款成本和贷款利润率的担忧。
银行业的强劲表现也成为新一波机构资本流入新加坡市场的风向标。
新加坡交易所（Singapore Exchange）市场策略师Geoff Howie表示，新加坡股市在6月份吸引了6.11亿新元的机构净流入，扭转了此前五个月累计净流出总额的40%以上。
金融服务业以6.83亿新元的净流入引领机构买盘——UOB获得的个股净流入额最高，约为4.2亿新元。在各银行中，OCBC以1.19亿新元随其后，DBS则为1.02亿新元。
UOB通过其在2025年启动的一项价值20亿新元的股票回购计划，维持了其股价创纪录的上涨势头。该行近几日的大举回购不仅收紧了可流通股票的供应，也显示了其内部对银行估值的信心。
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