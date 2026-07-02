大东方拓展财富咨询业务，深化高净值市场布局

该保险公司旨在确保其顾问具备必要的专业知识和技术能力

Great Eastern 表示，在今年三月推出 Great Eastern Private 后，新加坡金融管理局 (金管局) 的批准进一步巩固了其综合财富规划和投资服务。 照片：GREAT EASTERN

[新加坡] 随着 Great Eastern 深化其在高净值 (HNW) 市场的布局，其合格投资者客户现可获得证券和结构性产品的咨询服务。

其全资子公司大东方财务顾问 (Great Eastern Financial Advisers, 简称 GEFA) 近期获得了新加坡金融管理局 (金管局) 的监管批准，以提供这些服务。

此举正值这家拥有118年历史的保险公司深化其在 华侨银行 (OCBC) 集团内部的合作，借助其私人银行部门新加坡银行 (Bank of Singapore, 简称 BOS) 的专业能力，以拓展其财富咨询服务范围。

新加坡银行 (BOS) 总裁 Jason Moo 告诉《商业时报》(The Business Times)，金融中介机构已成为该行一个“具有战略意义且快速增长”的业务领域。

他说，这项合伙业务将让 GEFA 的客户能直接使用新加坡银行 (BOS) 的投资平台和能力，使顾问能够为符合条件的客户提供更广泛的财富解决方案。

Moo 补充道：“这与华侨银行 (OCBC) 集团的全方位财富主张愿景相符，充分利用了我们作为一个横跨银行、财富管理和保险领域的综合金融服务集团的优势。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

此前，GEFA 的代表无法就证券和结构性存款提供咨询。当高净值客户需要某些纯财富产品时，他们必须被转介给外部的私人银行。

获得最近的批准后，合格的 GEFA 代表可以为符合条件的客户就更广泛的高净值客户解决方案提供咨询，包括但不限于上市股票和债券等证券，以及固定票息票据和股票挂钩票据等结构性产品。

为了支持这项扩展服务，GEFA 正在加强其顾问团队的能力。其总裁 Jesslyn Tan 告诉《商业时报》(BT)，顾问必须完成必要的资本市场和财务咨询服务模块，或持有特定的相关资格证书。

Great Eastern 也在与新加坡银行 (BOS) 合作，通过培训项目支持其顾问，这些项目类似于该行客户关系经理所接受的培训，涵盖反洗钱、财富来源核实、平台使用和产品能力等领域。

Tan 说：“这确保了顾问具备必要的专业知识、治理标准和技术能力，从而能够在这个强化的咨询框架内有效运作。”

“同一枚硬币的两面”

根据《商业时报》(BT) 的查证，Great Eastern 似乎是新加坡唯一一家其财务咨询部门向合格投资者同时提供证券和结构性产品咨询服务的保险公司。

《商业时报》(BT) 发现，Singlife、Etiqa、Manulife 和 Prudential 目前均未通过其财务咨询部门提供关于证券和结构性产品的咨询服务。

然而，Manulife 的一位发言人表示，对于合格投资者客户，在适当的情况下可能会提供某些投资咨询能力。对于 Manulife 直接提供范围之外的产品，其代表可能会将客户转介给第三方提供商。

Great Eastern 表示，在今年三月推出专门服务于高净值个人及其家庭的 Great Eastern Private 业务后，新加坡金融管理局 (金管局) 的批准进一步巩固了其综合财富规划和投资服务。

这恰逢亚太地区正在发生一场估计高达5.8万亿美元的代际财富传承，这一趋势预计将推动对更全面财富规划解决方案的需求。

Tan 认为财富和保险解决方案是相辅相成的。

“可以把它看作是同一枚硬币的两面——两者对我们客户的财务健康都至关重要，并满足了不同的需求，”她说。

她补充说，符合条件的客户现在将能够通过单一顾问获得保险和投资咨询，而无需被转介给不同的提供商。这预计将直接吸引并惠及本地区乃至全球范围内，拥有复杂财富规划需求的不断增长的合格投资者群体。

该保险公司报告称，2025年录得创纪录的12亿新元净利润，同比增长21%，这得益于更强劲的投资回报。

尽管总加权新销售额下降了15%，反映出市场从短期单一保费产品转移的趋势，但新业务内含价值（衡量新售保单未来盈利能力的指标）增长了19%，达到7.397亿新元。

然而，Great Eastern 坚称其向高净值市场的扩张是对其核心大众市场业务的补充，而非取代。

随着越来越多富裕家庭关注传承规划，该保险公司看到了为这一客户群体拓宽金融解决方案范围的机遇。