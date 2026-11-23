总裁表示，该集团对前景保持谨慎，并将继续专注于审慎增长

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【新加坡】马来亚银行 (Maybank) 周一（11月23日）报告称，截至9月30日的第三季度，其净利润同比增长4.7%，达到27.4亿林吉特（6.65亿美元）。

这主要得益于手续费收入的强劲增长、净资金收入的改善以及净减值准备金的下降。

从2025年第三季度到2026年第三季度，净资金收入增长2.3%至51.2亿林吉特，而同期贷款同比增长4.6%至7133亿林吉特。

其中，马来西亚贷款增长1.8%，新加坡贷款季度增长3.2%，印度尼西亚贷款也增长了0.8%。

该季度存款为7457亿林吉特，往来与储蓄账户比率保持稳定在40.2%。

净利息收入同比下降4.4%至31亿林吉特。

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净息差（NIM）提高了五个基点至2.07%，从而减缓了对净营业收入的影响；该行净营业收入增长0.5%至75亿林吉特。

第三季度伊斯兰银行业务收入为23亿林吉特。

第三季度的业绩得益于核心手续费增长7.7%。这包括因投资和银行保险收入增加而带动的财富管理费（增长13.5%），以及投资银行相关费用（增长19.3%）。

马来亚银行表示，总体而言，得益于各市场资产负债表融资情况的改善，其净资金收入实现了2%的增长，从而改善了净利润的季度增长势头。第三季度每股收益从一年前的0.217林吉特升至0.2269林吉特，而净减值准备金则下降39.2%至2.152亿林吉特，反映出该季度信贷减值费用的降低。

该银行2026年前九个月的净利润同比增长1%，至79.2亿林吉特。

马来亚银行表示，今年前九个月，集团贷款同比增长4.6%至7133亿林吉特，其中马来西亚、印度尼西亚和新加坡的贷款分别增长5.9%、5.7%和5.4%，反映了“持续的融资需求”。

净资金收入同比增长2.5%至152.6亿林吉特，而净息差则提高了八个基点至2.11%。

受收购Etiqa Berhad公司30.95%股权以及债券收益率变动的影响，该集团的普通股一级资本充足率为13.09%，总资本充足率为16.91%。

总裁兼集团首席执行官 Khairussaleh Ramli 在评论业绩时表示，马来亚银行的表现反映了“其区域业务的韧性以及多元化业务的实力”。然而，他补充道：“在全球环境充满挑战和地缘政治局势不确定的背景下，本集团对前景保持谨慎，并将继续专注于审慎增长和更稳健的风险管理。”