调查显示：更多央行增加国内黄金储备，并寻求海外金库多元化

世界黄金协会称，93%的受访者表示已持有黄金，高于去年的81%

在过去12个月中，9%的受访者表示增加了国内黄金储备，高于前一年的5%。 图片来源：路透社

【新加坡】根据世界黄金协会（WGC）于周二（6月16日）发布的《2026年央行黄金国库调查》结果，越来越多的央行正在增加其国内金条储备，并使其海外黄金金库地点多元化。

该调查在2月5日至5月19日期间共收到76份回复。大部分回复是在2月底中东冲突爆发后收到的，该冲突引发了油价飙升并导致金价下跌。

截至周二晚上9点，黄金交易价格约为4348美元，较1月份接近5500美元的峰值下跌了约20%。

在过去12个月中，9%的受访者增加了国内黄金储备，高于前一年的5%；10%的受访者使其海外存储地点多元化，高于前一年的2%。

当被问及未来计划时，7%的受访者表示计划在未来一年内增加国内储备，9%的受访者计划使海外金库地点多元化。

政治风险

世界黄金协会（WGC）亚太区（不含中国）负责人兼全球央行业务负责人 Fan Shaokai 告诉《商业时报》，这些举措“主要是由政治风险驱动的”。

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他表示：“多年来，政治因素一直是各国央行首要考虑的问题。因此，他们希望进一步多元化……以更分散地分摊部分风险，或者有些央行可能正考虑将黄金运回国内，这是合乎逻辑的。”

Fan 举了印度储备银行的例子，该行去年将约100吨黄金运回其国内金库。

正寻求深化其黄金交易基础设施的新加坡于周一宣布，计划在今年10月前为各国央行提供黄金金库服务。

谈及此举，Fan 解释道：“各国央行非常关注其黄金的存储地点以及最佳实践方案。我认为，提供像新加坡这样的司法管辖区——特别是如果新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）自身能提供托管解决方案——可能会受到许多央行的热烈欢迎。”

然而，各国央行可能会将其黄金国库的多元化和遣返视为一种审慎的转变，而非突然的转向。

Fan 补充道：“我认为你不会看到纽约或伦敦的所有黄金突然之间都转移到其他地方。我认为这将是渐进式的变化，但我确实认为这将是一个持续的趋势。”

他指出，尽管央行黄金遣返并非新鲜事，但在地缘政治紧张局势日益加剧的近年来，这已成为一个更受关注的议题。

该协会的研究发现，英格兰银行是最受欢迎的金库所在地，其次是国内存储和国际清算银行。

持续买入

创纪录的45%受访国库管理者表示，他们预计在未来12个月内增加自己机构的黄金持有量，这一比例比前一年上升了两个百分点。

超过半数的受访者（54%）表示其持有量将保持不变；1%的受访者预计将下降。

世界黄金协会指出，93%的受访者表示已持有黄金，高于一年前的81%。

当被问及持有黄金的驱动因素时，创纪录的90%受访者提及其在危机时期的表现。排名靠前的答案还包括黄金的长期价值储存功能和投资组合多元化。在新兴市场和发展中经济体的受访者中，85%的人将黄金作为对冲地缘政治风险的作用列为持有黄金储备的首要原因。

Fan 表示：“今年的调查传达了一个明确的信息：央行对黄金的需求仍处于上升轨道。……值得注意的是央行对黄金看法的转变。更少的人将其视为一项传统持有资产；更多的人将其视为在一个以地缘政治不确定性和国库多元化为特征的环境中进行的主动战略配置。”