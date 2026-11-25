联席总裁Daniel Simkowitz表示，该地区“在整个生态系统中扮演着重要角色”。

Morgan Stanley的Daniel Simkowitz预计，在经历了近年来的交易低迷之后，企业兼并与收购及私募股权活动将保持强劲。 图片来源：MORGAN STANLEY

[新加坡] Morgan Stanley联席总裁Daniel Simkowitz表示，受遍及该地区技术供应链的人工智能投资激增和强劲交易活动的推动，该银行的亚洲业务有望创下年度记录。

上周在新加坡出席Morgan Stanley年度亚太峰会的Simkowitz表示，人工智能基础设施支出正在重塑全球资本市场，并推动整个亚洲地区持续的商业活动。

他在接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示：“（商业活动）有很大一部分是由人工智能驱动的，亚洲在其中扮演着非常重要的角色。”他补充道：“亚洲在整个生态系统中扮演着重要角色……我们预计未来很多年这里都将非常活跃。”

从芯片的制造业产业群到人工智能工厂的开发，亚洲市场广泛参与了整个生态系统。

台湾在芯片制造和服务器组装领域占据了一席之地，韩国专注于高带宽内存，而中国则致力于其迅速洗牙、自力更生的国内人工智能模型和基础设施。

与此同时，香港作为金融中心和企业总部所在地，为所有这些活动提供了便利。而谈到新加坡，Simkowitz表示，该城市国家在金融和制造业产业群方面保持了良好的平衡。

人工智能融资的创新

被Simkowitz称为“人工智能央行”的现金充裕的科技巨头们，不再仅仅依靠内部现金流来为巨额资本支出提供资金，而是日益转向信贷和股权市场为业务扩张融资。

他指出，Alphabet、Amazon、AMD、Broadcom、Meta、Microsoft、Nvidia和SpaceX是主要参与者，它们使用的信贷工具涵盖了无担保债务和第三方担保等多种形式。

此外还有资产支持融资，可以通过图形处理单元（GPU）、张量处理单元（TPU）、数据中心设施和设备等资产进行抵押来筹集资金。

Simkowitz说：“过去两年中出现了惊人数量的创新。”他补充说，股权所扮演的角色比许多人意识到的要大，从OpenAI、Anthropic和SpaceX的私募融资，到涉及Alphabet和Meta的公开市场活动，皆是如此。

他还强调了一些主要的交叉持股，例如Alphabet持有SpaceX的股份，以及Alphabet和Amazon对Anthropic的大量持股。

Morgan Stanley是上周Anthropic首次公开募股（IPO）的主承销商之一。

Simkowitz表示，由于人工智能行业仍处于早期阶段，资产存在被错误定价的风险，因此公司必须在时机、货币风险敞口和资本结构方面审慎行事。

包括商业银行、保险公司和主权财富基金在内的机构投资者，同样面临着在整个生态系统中如何部署资本的关键抉择。

私人信贷在软件行业有巨大风险敞口，收购公司曾依赖私人债务收购该领域的公司，而这些公司现在正面临生成式人工智能的颠覆。针对这一担忧，Simkowitz淡化了人们对系统性风险的恐惧。

“这是一个典型的资产管理问题，”他说。“你做得好不好？你是否被市场的狂热情绪冲昏了头脑并做得过火？”

他补充说，虽然并非每个借款人都会违约，但强大的人工智能工具意味着传统的企业软件可能不再具有其历史价值。

地缘政治不会阻碍人工智能增长

Simkowitz将最近的美国中期选举和美中关系列为关键的地缘政治变量，但他相信这两个问题都不会影响人工智能资本支出的长期增长轨迹。

尽管在美国中期选举前，数据中心支出曾是激烈辩论的话题，但他认为，有关财务和增长的担忧“有些过度”了。

然而，他提醒说，随着科技公司从纯粹的软件提供商转型为实体基础设施建设者，它们需要更积极地与市政当局沟通，并为当地社区提供更强的财务激励。

关于美中紧张关系，Simkowitz表示，零部件限制或政治摩擦可能会改变计算能力部署的时间表或质量，但其为企业带来的潜在经济价值将确保投资在美国和亚洲仍可能继续进行。

他将这一势头与欧洲的情况进行了对比。他表示，欧洲缺乏可比的本土芯片、基础设施层和前沿模型构建能力，同时面临着更为严格的监管制度。

他补充说，美国的数据中心政治以及对特定组件或竞争的限制，都不足以阻止该生态系统的持续投资，因为这对客户和使用它的公司都具有价值。

他指出：“时间点可能会因政治和经济因素而改变，其质量也可能因融资水平和/或政治、地缘政治因素而改变。”“但它终将到来，我想说，在这种背景下，亚洲和美国（将从中受益）。”

积压的兼并与收购需求和数据保护

在人工智能领域之外，Simkowitz预计企业兼并与收购（M&A）和私募股权活动将保持强劲，这得益于经历了几年交易低迷后积压的需求的支撑——尽管私募股权的退出情况落后于该银行早前的预期。

Morgan Stanley最新的第三季度亚洲所有业务收入创下历史新高，同比增长55%。其2026年年初至今的亚洲收入为113亿美元，而2025年全年收入为94亿美元。

在该公司的第三季度财报电话会议上，该公司还指出了其亚洲投资银行业务和股权收入的强劲势头与增长。

Simkowitz表示，交易撮合者们正以紧迫的姿态采取行动，希望在当前有利的美国监管和政治背景（其特点是支持增长的政策以及科技和能源领域的放松管制）下抓住机遇，以防这一窗口期可能缩短。

他补充说，该银行将专注于数据保护和人工智能的使用。这包括利用人工智能加强该银行在网络安全方面的工作，而网络安全是大型企业和政府关注的一个主要问题。

从长远来看，还应探讨人工智能更广泛的影响，围绕就业等问题以及如何正确使用人工智能。

他说：“目前存在很大的争议，因为我们有……一些人说‘哦，这能创造就业’，而另一些人则认为……它将激发更多思考，然后以某种形式创造更多就业机会。”“我认为这仍有待确定。”