《亚洲银行家》：华侨银行位列亚太区实力最强银行，全球排名第三

这是新加坡银行首次跻身三甲；星展银行排名第23，大华银行排名第187。

华侨银行是2026年海峡时报指数中表现最佳的股票之一，截至10月23日，其股价年内上涨了46.8%。 照片：CMG

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【新加坡】 华侨银行 (OCBC) 被评为全球实力第三强的银行，同时也是新加坡和亚太地区实力最强的银行。

在周二（10月27日）发布的2026年《亚洲银行家》全球1000家最强银行排名中， 星展银行 (DBS) 位列第23， 大华银行 (UOB) 排名第187。

JPMorgan Chase和Saudi National Bank也跻身该排名前三甲。

自《亚洲银行家》（The Asian Banker, 简称TAB）于2023年首次发布该排名以来，华侨银行的此次排名标志着新加坡银行首次跻身全球前三。

该银行也是今年海峡时报指数中表现最佳的股票，截至10月23日，其股价年内上涨了46.8%。

TABInsights的研究总监Christian Kapfer表示：“华侨银行多元化的盈利、稳健的资产质量以及雄厚的资本状况，使其在众多区域同行中脱颖而出。

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“其兼顾盈利能力与审慎的资产负债表管理的能力，是其财务实力的一个重要因素。”

华侨银行于8月7日公布，其第二季度净利润达到创纪录的22.2亿新元，同比增长22%，并高于Bloomberg对五位分析师调查得出的19.1亿新元共识预测。

华侨银行集团首席执行官Tan Teck Long表示：“用于评估全球最强银行的标准非常全面。”

全球最强银行排名采用记分卡模式，对银行及金融控股公司进行评估。评估基于资产负债表实力和财务表现的七个维度：主权风险、规模、资产负债表增长、风险状况、盈利能力、资产质量和流动性，共涵盖15个财务和主权因素。