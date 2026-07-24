华侨银行与Asset World Corp签署2亿美元可持续发展关联贷款协议

此次合作将支持AWC在其酒店、商业和生活服务产业群目的地资产组合中推行“以增长为主导的战略”。

这是该泰国房地产集团与华侨银行的首个战略融资合伙业务。 照片：BT FILE

【新加坡】华侨银行（OCBC）与泰国综合生活服务产业群房地产集团Asset World Corp（AWC）已就一笔2亿美元的可持续发展关联贷款达成合作。

AWC在周五（7月24日）表示，此次合作反映了“双方对泰国长期的经济潜力、可持续旅游业的未来以及整个区域负责任增长的共同信念”。

这是AWC与华侨银行的首个战略融资合伙业务，将有助于支持其“在酒店、商业和生活服务产业群目的地资产组合中推行以增长为主导的战略”。

华侨银行全球企业银行主管Elaine Lam表示：“泰国仍然是一个具有强大潜力的吸引力市场，尤其是在旅游业及相关领域。

“作为一家在亚细安地区根基深厚的区域性银行，我们致力于利用我们的可持续金融能力，支持那些为可持续经济增长做出贡献的企业。”

AWC补充道，其计划推出的项目旨在响应不断变化的旅行、商务和生活服务产业群需求，同时为当地社区创造新机遇，并加强泰国的旅游生态系统。