这些改进措施是在咨询了电商用户、商户和银行等各方后推出的

金管局将领导业界和公共部门的合作伙伴，共同落实这些新功能。 图片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局) 与新加坡银行公会 (ABS) 宣布了 PayNow Gen 2 第二阶段的路线图。

该实施路线图将侧重于弥补 PayNow Gen 2 第一阶段所发现的关键不足，涵盖二维码 (QR) 互联互通、大额支付以及纠纷解决规则等领域。

这些改进措施是根据与电商用户、小商户、入境游客和新加坡居民等各方的咨询意见而制定的。

银行和支付服务提供商等金融业界成员也参与了共同设计和验证这些提议的功能及其实现方案。

金管局将领导新加坡支付网络、银行电脑服务公司以及业界和公共部门的合作伙伴共同实施这些功能。

PayNow Gen 2 将与新加坡的统一支付二维码 SGQR+ 实现互联互通。用户将能使用自己首选的支付应用进行付款，无需检查商户接受哪种二维码支付方案。主要的区域支付网络也将通过 SGQR+ 进行连接。

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从 SGQR 切换到 SGQR+ 的工作已于今年启动，并将于2027年进行有限范围的推广；其应用范围将于2028年进一步扩大。

深层链接（deep-linking）也被纳入 PayNow Gen 2 的路线图。这是一种能将用户从结账页面直接跳转至其首选支付应用，无需额外操作步骤的链接。

这将使用户无需保存和调取二维码即可完成支付。

一些电商平台和政府机构已经采用了深层链接技术。金管局的目标是进一步扩大其应用范围。

到2027年底，将开发通用技术标准和中央设施以支持电商支付，并于2028年逐步增加相关连接。

新加坡人将能通过 PayNow Gen 2 进行和接收大额政府款项的支付。该功能将于2027年底在一个政府机构率先推出，并从2028年起有针对性地向其他机构推广。

PayNow Gen 2 将为个人对商户的支付设立更清晰、统一的纠纷解决规则。新加坡支付网络将针对 PayNow 交易中可能出现的支付纠纷、退款、欺诈和诈骗等问题制定相应规则。

这些保障措施将在2028年期间逐步推出，并由新加坡支付网络提供方案的治理和监督。

作为实施路线图的一部分，PayNow Gen 2 还将提供更多数据字段，例如商户类别代码和发票参考信息。这将有助于企业和政府机构实现支付处理和对账的自动化。这些增强的数据字段计划从2027年底开始引入。

金管局将就业界新兴的支付类型进行探讨，例如通过人工智能代理完成的支付。新加坡银行公会及业界合作伙伴将针对处理小额高频支付和大批量支付进行测试。

当局还将研究用于重复性支付和非接触式支付的代币化支付凭证。

“未来支付轨道蓝图”也将在2027年制定，为新加坡的支付基础设施勾勒出设计方案，以服务于一个数字化、互联化和自动化的经济体。

该蓝图将定义一个以更低运营成本、更快的新产品和功能上市时间、更强的国家支付轨道韧性以及及时创新为导向的支付基础设施。