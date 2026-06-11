Income 保险股东售股计划重新启动

Income 保险股份流动性计划允许符合条件的 Income 股东出售其股份以换取现金

虽然 Income 未在证券交易所上市，但它是一家公众公司，拥有超过 15,000 名散户股东，其中许多是年长者。 照片：KUA CHEE SIONG，《海峡时报》

[新加坡] — 在 Allianz 于 2024 年对 Income 保险的收购要约失败导致一项售股计划暂停后，该计划现已重新启动。然而，一些股东表示，该流程仍然过于复杂，且可能无法提供公允价值。

Income 保险股份流动性计划允许符合条件的 Income 股东出售其股份以换取现金。

该计划于 6 月 10 日由 Alta Exchange (AltaX) 和本地券商 Phillip Securities 宣布重启。AltaX 是一家获新加坡金融管理局 (Monetary Authority of Singapore) 许可的另类资产数字交易所。这两家公司独立运营该计划，并未获得 Income 的认可。

根据该计划，Phillip Securities 可以向自愿出售的卖方购买股份，并通过 AltaX 将这些股份配售给合格投资者和机构投资者。

符合条件的合格投资者和机构投资者将可以在 AltaX 上对这些股份进行进一步交易。

虽然 Income 未在证券交易所上市，但它是一家公众公司，拥有超过 15,000 名散户股东，共持有约 2740 万股股份，其中许多股东是年长者。

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一位 AltaX 发言人告诉《海峡时报》（The Straits Times）：“散户股东可以通过在 Phillip Securities 开设交易账户，并在登记窗口期内提交出售意向声明来作为卖方参与。他们无需成为合格投资者即可通过此计划出售股份。”

对于已将股份托管于 Phillip Securities 的现有计划参与者，他们可以在线表明出售意向。而首次参与者则需要携带股东信函、身份证明文件以及股票证书（如有），亲临 Phillip 投资者中心办理必要手续。

然而，交易不保证成功，须基于买卖双方在自愿基础上达成共同协议的条款。

该发言人表示：“Phillip Securities 在此计划中作为主事方，这意味着它会自行决定是否直接从出售股份的股东手中购买股份。”

“Phillip Securities 没有义务购买每一笔卖单。其能够购买的任何部分都将成交，剩余部分则会在交易日结束时被取消。”

由于 Income 的股份未在证券交易所上市，没有实时的市场价格，因此买卖双方在协商交易时，必须依赖 Phillip Securities 交易平台上提供的独立研究报告中的指示性估值。

今年 5 月，这些估值介于每股 24.92 新元至 33.30 新元之间，低于 Allianz 在 2024 年为收购 Income 多数股权时提出的每股 40.58 新元的报价。

根据其年度报告，在截至 2025 年 12 月 31 日的财政年度，该保险公司的每股净资产值为 32.66 新元，高于 2024 财年的 31.97 新元。

该发言人表示，在买入价和卖出价不匹配的情况下，未成交的卖单将在交易日结束时被取消，股东可以参与后续批次的交易。

AltaX 首席执行官 Khai Lin Sng 在 6 月 10 日的一份声明中表示，该计划为 Income 股东提供了一个受监管的二级市场来交易其股份，为一项原本难以出售的资产提供了流动性。

但一些股东仍持怀疑态度。

例如，股东 Michael Ong Kah Eng 就表示，“通过 Alta 交易所出售 Income 保险股份的整个过程存在缺陷”，并且“过于复杂”。

他表示，该计划的局限性包括买方群体小和交易量有限，并补充说，交易价格可能会低于股份的内在价值。

Ong 说：“由于没有活跃的交易市场，这些股份已经变得缺乏流动性。”他补充道，在没有上市的情况下，股东——尤其是那些希望迅速出售的股东——将面临以低于股份公允价值的价格成交的风险。海峡时报