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渣打银行：企业减少“单一脆弱点”带来增长机遇

一位银行高管表示，这一转变正在推动亚洲、非洲和中东地区对跨境银行服务的需求。

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Vivien Shiao

Vivien Shiao

Published Wed, Jun 3, 2026 · 10:00 AM
    • 国际业务总裁 Benjamin Hung 表示，渣打银行正处于“复合式增长阶段”。
    • 国际业务总裁 Benjamin Hung 表示，渣打银行正处于“复合式增长阶段”。 图片来源：STANDARD CHARTERED

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡讯】随着地缘政治紧张局势促使企业重新思考其供应链、融资安排和贸易路线，渣打银行认为，减少“单一脆弱点”的举措正在为该银行创造新的增长机遇。

    该银行国际业务总裁 Benjamin Hung 告诉《商业时报》，各国政府正日益寻求通过关键矿产、能源供应、金融系统和贸易路线来获取影响力，他指出霍尔木兹海峡是当今最明显的例子之一。

    他在一次采访中表示：“我们看到这一趋势——全球每一家企业和投资者都在思考：我如何才能理解这个世界，并确保我的业务具有韧性，不会受到潜在瓶颈或关键节点的制约？”

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    Standard CharteredStrait of HormuzGlobal trade

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