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大华银行 (UOB) 以5.55亿新元将资产管理子公司售予Allianz Global Investors，强化财富咨询业务重点

此项包含超额现金的出售交易，预计将为大华银行 (UOB) 带来约3.3亿新元的税前收益

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Shikhar Gupta
Tan Nai Lun

Shikhar Gupta &

Tan Nai Lun

Published Wed, Aug 5, 2026 · 02:13 PM — Updated Wed, Aug 5, 2026 · 06:55 PM
    • 大华银行集团首席财务官 Leong Yung Chee（左）与AllianzGI首席执行官 Tobias Pross 在战略分销合伙业务签约仪式上。
    • 大华银行集团首席财务官 Leong Yung Chee（左）与AllianzGI首席执行官 Tobias Pross 在战略分销合伙业务签约仪式上。 照片来源：大华银行 (UOB)

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 大华银行 (UOB) 正退出基金制造业产业群业务，将其资产管理子公司以5.55亿新元的价格出售给Allianz Global Investors (AllianzGI)，以转向专注于咨询和产品分销的开放式财富管理模式。

    该银行于周三（8月5日）表示，扣除一次性交易成本后，该出售交易预计将产生约3.3亿新元的税前收益，并将普通股权一级资本（Common Equity Tier 1）充足率提升约14个基点。

    分析师表示，这一转变的背景是，大华银行在财富管理业务的增长方面落后于其他两家新加坡银行。

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    UOBAllianzasset managementWealth management

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