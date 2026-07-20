大华银行任命银行业资深人士Judy Chan 领导香港私人财富业务

这家新加坡银行正加速其在大中华区的财富业务扩张

【新加坡】大华银行 (UOB) 正在加强其在香港的私人银行团队，任命业内资深人士Judy Chan为董事总经理。这家新加坡银行此举旨在从亚洲蓬勃发展的财富市场中占据更大份额。

该银行在一份声明中表示，Chan的任命于7月生效，她将负责客户覆盖，并为香港的高净值（HNW）人士提供定制财富解决方案。她将常驻香港，并直接向集团私人银行主管Chew Mun Yew汇报。

Chan的职业生涯横跨私人银行和商业银行近三十年，在财富规划和代际传承方面拥有丰富经验。她的职责包括推动客户互动、管理大型咨询团队以及引导该行在香港的战略重点。

Chan此前曾在中银香港担任私人银行市场主管四年。在此之前，她在HSBC工作了17年，其中两年担任私人银行总监。

此次高层任命，正值亚洲财富管理领域竞争激烈的背景之下。全球性和区域性银行正日益激烈地争夺顶尖人才，以服务于该地区不断壮大的百万富翁群体，并应对即将到来的大规模代际财富传承。

大华银行表示，Chan的任命反映了其加速增长的更广泛雄心。该行补充道，将继续投资于香港的高级人才和业务能力，以巩固其在这一全球最重要财富创造中心之一的业务版图。