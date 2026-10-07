报告：7万亿美元的数据中心热潮正在亚太地区造成保险覆盖缺口

涉及电力、建设、运营、网络安全和停机时间的风险相互关联且高度集中

保险经纪公司Howden表示，一些超大型数据中心的保额已经超过了保险市场以单一保单所能轻松承保的范围。 照片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】为亚太地区迅速扩张的数据中心行业提供保险正变得日益艰难。

全球保险经纪公司Howden指出，该行业在电力、建设、运营和网络安全方面存在广泛且相互关联的集中风险，而停机时间则是一个重大的业务风险敞口。

这一扩张的部分驱动力来自对人工智能基础设施日益增长的投资。全球承保商Advanced Technology Assurance援引2026年的数据报道，到2030年，全球有望在支持人工智能的物理基础设施上投入约7万亿美元。

这一数额超过了除美国和中国以外任何一个国家的国内生产总值（GDP）。

如此巨大的投资规模，正催生对保险承保能力的更大需求。然而，Howden表示，一些超大型数据中心的价值已经超过了保险市场以单一保单所能轻松承保的范围。

因此，承保责任通常会分散给数十家保险公司和再保险公司。

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Howden亚洲首席客户官Hamish Ravindran在周三（10月7日）的媒体午餐会上表示：“停机是目前一个巨大的未受保的缺口。在我长达18个月的寻觅中，只有三家保险公司接近找到针对停机风险的解决方案。”

近一半（45%）的重大停机事故可归因于电力故障。

在某些情况下，停机可能是由操作失误造成的，例如有人意外关闭电源。由此造成的电力中断可能使数据中心运营商面临重大的合同责任，尤其是在他们向客户承诺了严格的正常运行时间要求的情况下。

尽管有广泛的冗余设计，这些风险依然存在。Howden在分析标普全球（S&P Global）旗下451 Research整理的数据时发现，超过98%的亚太地区数据中心系统都内置了冗余容量。

不涉及物理损坏的系统故障仍然可能导致停机——这对传统的保险解决方案构成了挑战，因为这些方案通常依赖物理损坏作为启动赔付的触发条件。

市场目前正在开发替代解决方案，包括参数化保险，尤其针对零售和批发型提供商。这些提供商占亚太地区数据中心的约四分之三，并对多个客户承担正常运行时间的承诺。

Hamish表示，此类承诺可能使运营商面临重大的合同责任，尤其是在他们争相吸引主要超大规模云服务商（hyperscaler）和其他大型科技公司入驻其设施的过程中。

责任风险

随着一些市场的数据中心供需平衡趋紧，大型科技客户在合同谈判中拥有更大的议价能力。

Hamish说，这导致数据中心合同中出现了“更具惩罚性的合同责任”条款。

他补充道，在亚洲部分地区，责任风险敞口可能不那么显著，因为该地区的商业环境诉讼相对较少。

在美国和澳大利亚等市场，这一风险更为突出，数据中心运营商在这些地区面临着日益增多的法律和社区反对声音。

这些担忧涉及多个方面，从水电消耗到大型数据中心开发项目对周边房产价值的影响。

Howden发现，尽管导致受保责任损失的案件相对较少，但自2021年以来，涉及数据中心的重大诉讼和仲裁数量已增加了两倍以上，这与人工智能投资的加速同步发生。

除了停机和责任风险，Howden还指出了另外四个正在塑造数据中心保险市场的关键风险领域：

建设风险；

自然灾害；

电力供应；以及

网络和地缘政治风险。

Howden亚洲数字基础设施业务区域总监Zoe Zhang在午餐会上表示：“我们之所以如此重视这六大关键风险，原因在于，如果你追踪过去九到十年的数据中心增长情况，仅新建项目的复合年增长率就达到了18%。

“从实质上讲，这意味着过去10年我们看到的新建数据中心数量是2016年的4.5倍。”

她补充说，数据中心的规模也在增长。2016年，新建数据中心的平均面积为14.1万平方英尺，而现在已达到23.6万平方英尺——大约相当于三个足球场的大小。

“数据中心的面积和规模都正在以相当快的速度增长，”她说道。

这种扩张也增加了地缘政治风险敞口。Howden指出，预计到2025年，在2020年至2024年间累积的数据中心容量中，有60%将位于全球冲突区10至15公里范围内。这一数字是2015年至2019年间记录总量的四倍。