The Business Times
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THE LEADERSHIP PLAYBOOK

《火的洗礼》：Andre Khor 论述如何带领新加坡炼油商 Aster 度过能源危机

作为一名钢铁工人的儿子，Khor 从小就学会了辛勤工作与尊严的价值，并将这些价值观应用到如今的业务中。

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Sharanya Pillai

Sharanya Pillai

Published Fri, Jun 19, 2026 · 01:00 AM
    • Aster 副首席执行官 Andre Khor 表示，在一个“复合型危机”（polycrisis）的时代，敏捷性至关重要。
    • Aster 副首席执行官 Andre Khor 表示，在一个“复合型危机”（polycrisis）的时代，敏捷性至关重要。 图片来源：TAY CHU YI，《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    塑造当今领导者的策略与故事。

    【新加坡】在 Aster Chemicals and Energy 接管新加坡毛广岛（Pulau Bukom）的炼油厂后不到一年，该公司便陷入了一场全面的全球能源危机。

    为适应不确定性，该公司副首席执行官 Andre Khor 正采取他所称的“初创企业心态”。

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    The Leadership PlaybookAsterIran warOil refining

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