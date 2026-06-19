THE LEADERSHIP PLAYBOOK
《火的洗礼》：Andre Khor 论述如何带领新加坡炼油商 Aster 度过能源危机
作为一名钢铁工人的儿子，Khor 从小就学会了辛勤工作与尊严的价值，并将这些价值观应用到如今的业务中。
- Aster 副首席执行官 Andre Khor 表示，在一个“复合型危机”（polycrisis）的时代，敏捷性至关重要。 图片来源：TAY CHU YI，《商业时报》
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塑造当今领导者的策略与故事。
【新加坡】在 Aster Chemicals and Energy 接管新加坡毛广岛（Pulau Bukom）的炼油厂后不到一年，该公司便陷入了一场全面的全球能源危机。
为适应不确定性，该公司副首席执行官 Andre Khor 正采取他所称的“初创企业心态”。
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