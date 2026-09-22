巴克莱任命Morgan Stanley的Wee Yee-Yeong执掌新加坡及亚洲私人银行业务

此前，这家英国银行已在该城邦设立簿记中心，以拓展其在该区域的财富管理业务。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】Barclays已任命Morgan Stanley的Wee Yee-Yeong为其新加坡及亚洲区私人银行主管，以拓展这家英国银行在该地区的财富管理业务。

Wee目前担任Morgan Stanley新加坡财富管理业务的首席执行官兼销售主管，他将于今年晚些时候加入Barclays并常驻新加坡。

他将负责领导Barclays在新加坡的私人银行业务并推动其区域战略，同时与该行服务于亚洲国际客户的更广泛分销团队合作。

Wee在财富管理领域拥有超过二十年的经验，曾先后在新加坡银行 (Bank of Singapore)、Credit Suisse、Goldman Sachs、UBS Wealth Management和Merrill Lynch担任高级领导和客户覆盖职务。

他将接替一直担任Barclays新加坡私人银行临时主管的Alexander Harrison。

此项任命宣布前不久，Barclays在新加坡设立了一个簿记中心，因其正寻求在这个亚洲主要的财富管理中心之一扩大其私人银行业务。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

该行表示，其新加坡业务将专注于企业家、超高净值客户和家族办公室，特别是那些在多个市场有银行、投资和融资需求的客户。

Barclays国际私人银行主管Annabelle Bryde表示：“新加坡是Barclays的一个关键市场，也是通往整个亚太地区增长的重要门户。”

她补充道：“Wee Yee-Yeong深厚的区域专业知识、卓越的领导才能以及客户关系，将有助于我们巩固在该地区已建立的良好势头。”

Barclays亚太区（Apac）首席执行官Jaideep Khanna表示，新加坡对于该行的长期增长雄心至关重要，近期设立的簿记中心和对Wee的任命都是该战略的一部分。

Khanna指出，他的任命将帮助Barclays深化与企业家、家族办公室和国际客户的关系，同时将他们与该行更广泛的银行、市场和融资能力联系起来。

Barclays的印度业务将继续由Adrish Ghosh领导，他直接向Bryde汇报工作。

该银行在亚太地区立足已超过50年，业务遍及澳大利亚、香港和日本等市场。