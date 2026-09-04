Barclays在新加坡开设私人银行簿记中心

该银行曾于2016年退出其在新加坡和香港的财富管理业务

【新加坡】Barclays已在新加坡启动其私人银行簿记中心，这是其国际增长战略的一部分，该战略包括拓展其在亚洲的财富管理业务。

这家英国银行于周五（9月4日）表示，该中心将本地簿记能力与Barclays的国际簿记中心网络相结合，使客户能够获得Barclays的全球银行、贷款、投资和财富规划服务。

此举正值新加坡的财富资产竞争日益激烈之际，在新加坡运营的各家银行都在竞相发展各自的财富管理业务。

Barclays私人银行与财富管理部门首席执行官Sasha Wiggins表示：“新加坡是世界领先的财富中心之一，这项投资增强了我们服务全球互联客户的能力，同时也巩固了我们对亚太地区的长期承诺。”

在此之前，Barclays前新加坡私人银行业务主管Evonne Tan于2026年早些时候离职并加入了Schroders的亚洲财富管理业务。Tan于2021年加入Barclays，当时该银行在新加坡重新开设了其私人银行部门。

Barclays于2016年退出了在新加坡和香港的财富管理业务，将其在这两个市场的私人银行部门出售给了新加坡银行 (Bank of Singapore)。

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该行随后于2024年底宣布，将在2026年前在新加坡开设一个新的簿记中心，此举正值其计划通过财富管理、投资银行业务增长和战略性区域中心来扩大其国际影响力。

该银行指出，此次推出簿记中心，正值财富创造、投资活动和资本流动日益全球化之际。

该行表示，客户日益寻求跨市场、资产类别和司法管辖区的更强连通性，以及能够反映其个人、商业和家族利益复杂性的建议。

Barclays新加坡国家首席执行官兼新加坡私人银行临时主管Alexander Harrison表示：“新加坡在全球财富格局中继续扮演着关键角色。我们簿记中心的启动，反映了Barclays对该市场的长期承诺，以及我们服务日益国际化的客户需求的雄心。”