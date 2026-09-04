The Business Times
business-time-50

Barclays在新加坡开设私人银行簿记中心

该银行曾于2016年退出其在新加坡和香港的财富管理业务

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Tan Nai Lun

Tan Nai Lun

Published Fri, Sep 4, 2026 · 12:30 PM
    • Barclays此次推出簿记中心，正值全球财富创造、投资活动和资本流动日益全球化之际。
    • Barclays此次推出簿记中心，正值全球财富创造、投资活动和资本流动日益全球化之际。 照片：《商业时报》资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】Barclays已在新加坡启动其私人银行簿记中心，这是其国际增长战略的一部分，该战略包括拓展其在亚洲的财富管理业务。

    这家英国银行于周五（9月4日）表示，该中心将本地簿记能力与Barclays的国际簿记中心网络相结合，使客户能够获得Barclays的全球银行、贷款、投资和财富规划服务。

    此举正值新加坡的财富资产竞争日益激烈之际，在新加坡运营的各家银行都在竞相发展各自的财富管理业务。

    Barclays私人银行与财富管理部门首席执行官Sasha Wiggins表示：“新加坡是世界领先的财富中心之一，这项投资增强了我们服务全球互联客户的能力，同时也巩固了我们对亚太地区的长期承诺。”

    在此之前，Barclays前新加坡私人银行业务主管Evonne Tan于2026年早些时候离职并加入了Schroders的亚洲财富管理业务。Tan于2021年加入Barclays，当时该银行在新加坡重新开设了其私人银行部门。

    Barclays于2016年退出了在新加坡和香港的财富管理业务，将其在这两个市场的私人银行部门出售给了新加坡银行 (Bank of Singapore)。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    该行随后于2024年底宣布，将在2026年前在新加坡开设一个新的簿记中心，此举正值其计划通过财富管理、投资银行业务增长和战略性区域中心来扩大其国际影响力

    该银行指出，此次推出簿记中心，正值财富创造、投资活动和资本流动日益全球化之际。

    该行表示，客户日益寻求跨市场、资产类别和司法管辖区的更强连通性，以及能够反映其个人、商业和家族利益复杂性的建议。

    Barclays新加坡国家首席执行官兼新加坡私人银行临时主管Alexander Harrison表示：“新加坡在全球财富格局中继续扮演着关键角色。我们簿记中心的启动，反映了Barclays对该市场的长期承诺，以及我们服务日益国际化的客户需求的雄心。”

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    barclaysPrivate bankingWealth management

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The need for multidisciplinary talent is becoming more pressing, with artificial intelligence now more widely used in the financial services industry.

    Singapore fintechs struggle to find finance and tech talent

    “I consider myself lucky. I don’t consider myself successful,” says Ng Yih Pyng, the second-generation leader of Tomei Consolidated.

    What’s luck got to do with it? Everything, says Malaysian jewellery king Tomei’s chief

    Canadian Prime Minister Mark Carney speaking at a press conference in Ottawa, on Aug 22, after trade talks with the US collapsed.

    Canada’s fight with the US has far bigger stakes than trade

    Pantler will continue at its River Vallery location.

    Pantler patisserie saved from closure by white knight

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More