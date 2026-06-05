在动荡时期下的气候风险
气候能力日益与企业收入、投资者信心和长期股东价值挂钩
- 如今建立强大气候数据和能力的公司，将在未来充满信心地应对冲击。 照片：商业时报资料
本文由AI辅助翻译
伊朗战争使地缘政治和气候风险成为焦点，由此引发的全球能源危机已迫使企业重新审视其商业战略。
企业是应该固守阵地、节约资源、静待风暴过去？还是应该实现供应链和能源来源的多元化？
在压力之下，董事会可能会倾向于采取权宜之计，以寻求眼前的运营和财务缓解。这可能包括削减成本和搁置昂贵的气候承诺。一些措施（例如提高能源效率）可以降低成本并减少排放。然而，另一些措施可能主要是出于即时纾困的需求，而对更广泛的影响缺乏分析。
试想，通过霍尔木兹海峡这条铝和其他关键矿产的重要运输路线的难度，会如何影响太阳能板、风力涡轮机和电池的生产。
企业或许不会从这类选择中看到直接的商业或财务风险，但随着基础设施老化或节能改造被推迟，运营和能源成本可能会上升。
随着政府和大型跨国公司的采购团队提高可持续性标准，这类公司也面临着因排放问题而被供应链排除在外的风险。
风险短视
这就造成了一种“风险短视”的现象，即紧迫的短期担忧掩盖了发展较慢但同样重大的风险。
一个例子是，随着能源市场收紧和供应中断加剧，企业重新开始依赖燃煤发电厂。这类决策可能有助于公司在短期内维持生产，但也会使企业陷入更高排放、基础设施老化以及日后需支付更高转型成本的困境。
在最好的情况下，公司可能只是暂时增加化石燃料的使用，将计划中的能效投资推迟。然而，在最坏的情况下，燃煤设施可能会变得更加根深蒂固，更难淘汰。
SEE ALSO
一些短期措施具有战略意义。例如，提高能源效率可以在降低成本的同时减少排放。然而，其他应对措施可能在提供即时缓解的同时，削弱了长期韧性。
这一点至关重要，因为与气候相关的干扰对企业来说是实实在在的风险。根据《世界经济论坛2026年全球风险报告》，未来10年全球十大风险中有一半是环境风险，包括极端天气、自然资源短缺和生物多样性丧失。
然而，在短期内，风险优先级的排序主要受地缘政治紧张局势、通货膨胀和经济不确定性的影响。因此，董事会面临的挑战不仅仅是管理当今的危机。虽然保持近期的韧性和业绩至关重要，但在决策时需要进行全面评估，同时兼顾眼前的压力和长期的影响。
这正是治理和报告变得至关重要的原因。
不仅仅是合规
气候报告不应被仅仅视为一项合规工作。如果使用得当，它可以帮助董事会在不确定的时期做出更好的战略决策。由国际可持续准则理事会（ISSB）发布的《IFRS可持续披露准则》为公司提供了一个全球统一的框架，用于识别、评估和披露与气候相关的风险和机遇。这些准则要求公司审视温室气体排放、气候相关风险敞口、韧性规划以及实现转型目标的进展等问题。
更重要的是，报告过程本身可以使决策更加精准。在动荡时期，此类披露能让董事会更清楚地了解，为管理成本和能源压力而采取的短期行动，是在真正提高韧性，还是仅仅在推迟未来的成本和风险。
以Amazon为例。该公司在2019年承诺到2040年实现净零排放。随后，它投资于电动送货车和减少塑料包装等措施。
随着能源价格波动和供应链中断持续影响全球燃料和塑料成本，这些决策如今正显示出其商业价值。由可持续发展驱动的投资有助于加强运营韧性和长期成本管理。
从短视到动力
因此，董事会应将气候治理视为战略优势的来源，而非报告负担。
新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）与Schneider Electric的一项联合研究发现，十家上市公司中有六家已经识别出与气候变化相关的新商机，并正在为此发展新的业务部门。这些公司还报告称，凭借其强有力的可持续发展报告，它们在获取合同时处于更有利的地位。
气候能力日益与企业收入、投资者信心和长期股东价值挂钩。
新加坡的上市公司已经熟悉气候报告的要求。自2022年起，SGX RegCo已强制要求上市公司根据气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures）的建议进行气候信息披露。
考虑到向ISSB准则的过渡会显著增加复杂性，实施的时间表已分阶段推行。
但这个过渡窗口期应被视为准备的机会，而不是拖延的理由。
如今加强气候数据、系统和内部能力的公司，将能以更清晰的思路和更强的信心更好地应对未来的冲击。及早采取行动可以降低长期成本、增强韧性，并使企业在市场演变中抓住新兴机遇。
此外，还有资金支持可用于鼓励企业尽早采纳，公司应尽早利用这些支持。一旦报告截止日期临近，补助金可能更难获得，实施路线图也更难执行。
下一次能源危机终将到来。现在就采取行动的公司，届时将准备得更充分。
作者是新加坡董事协会可持续发展委员会的成员。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Singapore Kitchen CEO, senior manager charged with alleged fraud, falsifying accounts; both to stay in jobs for now
Johor property old hand KSL readies family handover amid market boom
The tourism tug-of-war – concerts, cash and culture wars in Malaysia
Japanese mid-sized firms flocking to South-east Asia for growth