在动荡时期下的气候风险

气候能力日益与企业收入、投资者信心和长期股东价值挂钩

如今建立强大气候数据和能力的公司，将在未来充满信心地应对冲击。 照片：商业时报资料

伊朗战争使地缘政治和气候风险成为焦点，由此引发的全球能源危机已迫使企业重新审视其商业战略。

企业是应该固守阵地、节约资源、静待风暴过去？还是应该实现供应链和能源来源的多元化？

在压力之下，董事会可能会倾向于采取权宜之计，以寻求眼前的运营和财务缓解。这可能包括削减成本和搁置昂贵的气候承诺。一些措施（例如提高能源效率）可以降低成本并减少排放。然而，另一些措施可能主要是出于即时纾困的需求，而对更广泛的影响缺乏分析。

试想，通过霍尔木兹海峡这条铝和其他关键矿产的重要运输路线的难度，会如何影响太阳能板、风力涡轮机和电池的生产。

企业或许不会从这类选择中看到直接的商业或财务风险，但随着基础设施老化或节能改造被推迟，运营和能源成本可能会上升。

随着政府和大型跨国公司的采购团队提高可持续性标准，这类公司也面临着因排放问题而被供应链排除在外的风险。

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风险短视

这就造成了一种“风险短视”的现象，即紧迫的短期担忧掩盖了发展较慢但同样重大的风险。

一个例子是，随着能源市场收紧和供应中断加剧，企业重新开始依赖燃煤发电厂。这类决策可能有助于公司在短期内维持生产，但也会使企业陷入更高排放、基础设施老化以及日后需支付更高转型成本的困境。

在最好的情况下，公司可能只是暂时增加化石燃料的使用，将计划中的能效投资推迟。然而，在最坏的情况下，燃煤设施可能会变得更加根深蒂固，更难淘汰。

一些短期措施具有战略意义。例如，提高能源效率可以在降低成本的同时减少排放。然而，其他应对措施可能在提供即时缓解的同时，削弱了长期韧性。

这一点至关重要，因为与气候相关的干扰对企业来说是实实在在的风险。根据《世界经济论坛2026年全球风险报告》，未来10年全球十大风险中有一半是环境风险，包括极端天气、自然资源短缺和生物多样性丧失。

然而，在短期内，风险优先级的排序主要受地缘政治紧张局势、通货膨胀和经济不确定性的影响。因此，董事会面临的挑战不仅仅是管理当今的危机。虽然保持近期的韧性和业绩至关重要，但在决策时需要进行全面评估，同时兼顾眼前的压力和长期的影响。

这正是治理和报告变得至关重要的原因。

不仅仅是合规

气候报告不应被仅仅视为一项合规工作。如果使用得当，它可以帮助董事会在不确定的时期做出更好的战略决策。由国际可持续准则理事会（ISSB）发布的《IFRS可持续披露准则》为公司提供了一个全球统一的框架，用于识别、评估和披露与气候相关的风险和机遇。这些准则要求公司审视温室气体排放、气候相关风险敞口、韧性规划以及实现转型目标的进展等问题。

更重要的是，报告过程本身可以使决策更加精准。在动荡时期，此类披露能让董事会更清楚地了解，为管理成本和能源压力而采取的短期行动，是在真正提高韧性，还是仅仅在推迟未来的成本和风险。

以Amazon为例。该公司在2019年承诺到2040年实现净零排放。随后，它投资于电动送货车和减少塑料包装等措施。

随着能源价格波动和供应链中断持续影响全球燃料和塑料成本，这些决策如今正显示出其商业价值。由可持续发展驱动的投资有助于加强运营韧性和长期成本管理。

从短视到动力

因此，董事会应将气候治理视为战略优势的来源，而非报告负担。

新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）与Schneider Electric的一项联合研究发现，十家上市公司中有六家已经识别出与气候变化相关的新商机，并正在为此发展新的业务部门。这些公司还报告称，凭借其强有力的可持续发展报告，它们在获取合同时处于更有利的地位。

气候能力日益与企业收入、投资者信心和长期股东价值挂钩。

新加坡的上市公司已经熟悉气候报告的要求。自2022年起，SGX RegCo已强制要求上市公司根据气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures）的建议进行气候信息披露。

考虑到向ISSB准则的过渡会显著增加复杂性，实施的时间表已分阶段推行。

但这个过渡窗口期应被视为准备的机会，而不是拖延的理由。

如今加强气候数据、系统和内部能力的公司，将能以更清晰的思路和更强的信心更好地应对未来的冲击。及早采取行动可以降低长期成本、增强韧性，并使企业在市场演变中抓住新兴机遇。

此外，还有资金支持可用于鼓励企业尽早采纳，公司应尽早利用这些支持。一旦报告截止日期临近，补助金可能更难获得，实施路线图也更难执行。

下一次能源危机终将到来。现在就采取行动的公司，届时将准备得更充分。

作者是新加坡董事协会可持续发展委员会的成员。