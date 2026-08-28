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吉宝主席Piyush Gupta：董事会不应“重置”而应“预设”

他表示，董事会应被视为一个“人才的集合体”，就像一支足球队。

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Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Fri, Aug 28, 2026 · 11:19 PM
    • Gupta因其卓越贡献，获颁新加坡董事协会荣誉院士荣衔。
    • Gupta因其卓越贡献，获颁新加坡董事协会荣誉院士荣衔。 照片：SUHAANA KHANNA, 《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】吉宝 (Keppel) 非执行主席Piyush Gupta表示，董事会不应为应对不断变化的商业和监管环境而“重置”。相反，董事会应通过回归其作为公司和长期价值的“管家”这一基本角色来进行“预设”。

    他说道：“董事会是股东的代理人，其职责是管理公司以创造股东价值。”他补充说，虽然这一定位可以扩展至涵盖更广泛的利益相关者利益，但董事会“需要对战略、方向和价值创造负责”，并且“不能仅仅扮演警察的角色”。

    曾任星展银行 (DBS) 首席执行官的Gupta是在上周五（8月28日）举行的新加坡董事协会 (SID) 年度董事大会的一场炉边谈话中发表上述言论的。该谈话由新加坡董事协会司库Ooi Huey Tyng主持。

    该全国性的董事协会表示，Gupta获颁新加坡董事协会荣誉院士荣衔，是为了表彰他“在新加坡银行业领导力、机构建设和公司治理方面做出的杰出贡献”。

    他还任职于新加坡管理大学 (Singapore Management University) 和万态保育集团 (Mandai Wildlife Group) 的董事会。此外，他也是新加坡总统顾问理事会的成员，并以印度区主席的身份在淡马锡 (Temasek) 担任顾问。他同时也是新加坡国家研究基金会的董事会成员，以及新加坡印度人发展协会的定期信托人。

    在新加坡董事协会的会议上，Gupta解释说，董事会角色逐渐演变为主要侧重于监管，这不应被视为需要重置的理由。相反，董事会应该回归其最初更广泛的角色，并恢复监管与价值创造之间的平衡。

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    他说：“这就是我所说的‘预设’的含义。这并非新概念。我们需要回顾历史，并理解董事会扮演着广泛的角色。你必须为长远发展保护和捍卫价值。”

    他发表此番言论的背景是，董事会正面临日益增长的监管要求和日益复杂的风险。

    他补充说，监管条例也导致了进入董事会议室的信息量越来越大。

    他表示，在银行业，审计与风险委员会的报告可能长达1000页，这让董事们难以辨别哪些信息是真正重要的。

    Gupta说：“在我的职业生涯中，我们多次经历过这种情况，许多机构都试图简化董事会报告，但报告却变得越来越繁琐。因此，我认为次优的选择是我在星展银行尝试过的方法。”

    这需要将信息提炼成一份执行摘要，清楚地说明董事会真正需要了解和关注的内容。他表示，这要求管理层与董事会之间建立一种“开诚布公”的文化，即管理层有足够的信心，能够突出董事需要关注的问题。

    他回忆说，在他加入星展银行董事会后不久，一些董事表示他们对银行在中东的风险敞口所造成的损失并不知情。

    相关信息虽然已经报告给董事会，但被淹没在某个地方，没有得到足够的关注。Gupta随后告诉他的管理团队，他绝不希望任何董事有机会说“我们不知道”。

    他表示，解决方案就是告知董事会专注于某些事项，从而创造一种“开放和对话的文化”。

    董事会文化

    Gupta补充说，管理层也必须感觉到董事会是“他们的后盾”，并且双方都在为共同的目标而努力。

    他回忆说，他和星展银行主席Peter Seah花了相当多的时间来建立这种文化，包括举办邀请配偶和家人参加的董事会场外活动。Gupta说，虽然这种做法最初引起了一些质疑，但这些关系有助于创造一种信任和温暖的氛围，让人们能够更自在地坦率发言。

    他说：“如果你想创造一个每个人都诚实并愿意交谈的环境，你必须感觉自己身处一个朋友圈之中。”

    他回忆说，他和星展银行主席Peter Seah花了相当多的时间来建立这种文化，包括举办邀请配偶和家人参加的董事会场外活动。Gupta说，虽然这种做法最初引起了一些质疑，但这些关系有助于创造一种信任和温暖的氛围，让人们能够更自在地坦率发言。

    他说：“如果你想创造一个每个人都诚实并愿意交谈的环境，你必须感觉自己身处一个朋友圈之中。”

    在被Ooi问及董事会如何加强自身能力、获取所需专业知识以保持与时俱进时，Gupta表示，董事会应被视为一个“人才的集合体”，就像一支足球队。

    这意味着董事会的构成应由公司的需求驱动，而非为了多元化而多元化。

    Gupta说：“这不仅仅是‘董事会里有三位女性成员吗？’这么简单。你必须思考公司的性质是什么，以及你需要什么样的知识、智慧和技能。”

    他补充说，专业领域知识尤其重要。他也认为让在职高管加入董事会很有价值，因为他们能带来当前的运营经验和对新兴问题的接触。他以施耐德电气 (Schneider Electric) 首席执行官Olivier Blum为例，后者是吉宝董事会的成员。

    但在董事会中拥有合适的专业知识只是挑战的一部分。随着变化的步伐加快，董事们也需要保持学习的开放心态，并认识到何时已有的知识可能不再足够。

    这一点也得到了在会议上发言的星展银行首席执行官Tan Su Shan的认同。她指出，董事会需要确保信息能够无缝流动。

    她在新加坡董事协会会议的一个小组讨论中表示：“如果情况突然发生变化，你去年为今年制定的战略可能就必须进行调整。”

    Tan补充说，即便是深厚的专业领域知识也可能过时，因此董事们保持开放的心态并寻求“由外向内”的视角至关重要。

    同场的小组讨论嘉宾、凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) 管理人的主席兼非执行独立董事Teo Swee Lian表示，预见颠覆性变化和识别薄弱环节的能力，也要求董事会将眼光放远，超越个人的专业领域。

    Teo表示，董事会应考虑公司业务线和地域风险敞口的多样性，这样一来，当一个“引擎”承压时，其他引擎可以继续支持业务。

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