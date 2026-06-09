庞巴迪投资1亿新元扩建新加坡亚太服务中心

位于JTC实里达航空园的新设施将使这家加拿大飞机制造商在本地的规模扩大一倍

【新加坡】Bombardier将投资1亿新元扩建其在新加坡的亚太服务中心，此举将使该公司在新加坡的现有规模扩大一倍。

这家专注于公务机和私人飞机的加拿大公司将在JTC的实里达航空园新建一个占地25万平方英尺的设施，以支持亚太地区的航空业增长。

这是Bombardier在全球范围内发展其服务业务的长期战略的一部分。

Bombardier飞机销售和售后服务执行副总裁Paul Sislian表示，新加坡服务中心每年为“约2000架飞机”提供支持。

他补充道：“亚太地区仍然是Bombardier的重要枢纽，这项投资预计将进一步巩固我们在该地区的业务规模，并提升我们服务客户的能力。”

此次扩建得到了JTC和新加坡经济发展局的支持。 新设施将坐落于实里达航空一道（Seletar Aerospace Road 1）。建设工程定于今年下半年开始，预计于2028年下半年投入运营。

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Bombardier的新加坡中心目前拥有约300名员工。公司表示，此次扩建将“逐步创造超过200个高技能工作岗位”。

该设施将提供包括维修、改装、航电系统安装和全天候紧急支持在内的服务。此外，还将提供喷漆和内饰装修服务，并设有一个部件维修和大修车间。

在多伦多证券交易所上市的Bombardier公布其第一季度收入为16亿加元（约合15亿新元），这主要得益于服务业务的“巨大贡献”。

得益于市场对其最新公务机Global 8000的强劲需求，该公司目前持有创纪录的203亿加元订单。