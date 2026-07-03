Boustead医疗保健部门通过600万新元股权注入收购医疗科技公司多数股权

收购完成后，UroMedTech将继续以其现有品牌运营

Boustead Medical Care Holdings 专注于康复机器人、数字医疗保健和医疗创新。 照片：商业时报资料图

[新加坡] 工程与科技集团 Boustead Singapore 周五（7月3日）宣布，其子公司Boustead Medical Care Holdings（简称BMCH）已通过600万新元的股权注入，收购了一家泌尿科机器人公司60%的股权。

BMCH隶属于Boustead的医疗保健部门，专注于康复机器人、数字医疗保健和医疗创新。

总部位于新加坡的UroMedTech是机器人前列腺癌诊断解决方案领域的先驱，其核心产品为UroMaster系统。该公司的研发路线图包括将局部治疗（一种靶向肿瘤的微创疗法）整合到UroMaster中。

Boustead表示，这项投资将把其医疗保健技术产品组合扩展到“快速增长的精准泌尿科和肿瘤学领域，同时让集团能够利用人工智能驱动技术的新兴趋势”。

该公司补充道：“通过此次收购，BMCH计划加速UroMaster的商业化，支持这些下一代能力的开发，并利用其包括公立和私立诊所及医院在内的区域分销网络，扩大UroMedTech的国际影响力。”

交易完成后，UroMedTech将继续以其现有品牌运营，并与BMCH密切合作，以扩大研发、加强临床合伙业务，并在主要国际市场寻求监管批准。

Boustead表示，此次收购是BMCH战略的一部分，旨在“通过可扩展、高利润的医疗技术（平台）确保长期增长前景，这些平台能从消耗品、软件订阅和临床服务中获得经常性收入机会”。

在截至2027年3月31日的财政年度，该交易预计不会对集团的盈利能力产生重大影响，也不会影响每股盈利和每股有形净资产值。

在此消息宣布前，Boustead股价周五收于2.09新元，上涨0.05新元，涨幅2.5%。