宝德下半年利润增长超过一倍至1.977亿新元
全年盈利增长145%；董事会提议派发每股0.04新元的末期普通股息
- 宝德将其2026财年的业绩表现主要归因于向 UI Boustead Reit 出售资产。 照片：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
【新加坡】工程与科技集团 Boustead Singapore 公布，在截至3月31日的下半财年中，其净利润同比增长235%，达到1.977亿新元。
该集团于周一（5月25日）表示，这主要得益于营收增长43%，达到3.304亿新元。
按每股计算，该半年期的盈利为0.392新元，高于去年同期的0.12新元。
全年来看，该集团的净利润增长了145%，从2025财年的9500万新元增至2.326亿新元。
Boustead 表示，该增长主要归因于向 UI Boustead Reit 出售资产，以及在一笔与地主收费相关的700万新元负债被冲销后，其在联营公司和合资企业亏损中所占份额得到显著改善。
该公司表示，若进行比较，在扣除非控制性权益并对其他损益和减值进行调整后，2026财年的净利润将同比下降35%。
Boustead 董事长兼集团首席执行官 Wong Fong Fui 表示，通过 UI Boustead Reit 在三月份上市时出售的21处新加坡房产，集团“实现了其投资组合的全部市场价值”。
全年营收增长18%，从5.271亿新元增至6.244亿新元。增长的主要原因是集团房地产解决方案部门的“营收大幅增加”，以及能源工程部门的营收增加。
该集团表示，其工程订单储备约为8.4亿新元，其中包括来自其能源工程部门的9400万新元和来自其房地产解决方案部门的7.46亿新元。
该订单储备指的是截至2026财年底尚未确认的项目收入，以及此后获得的新订单价值。
董事会提议派发每股0.04新元的末期普通股息和每股0.045新元的特别股息，此项提议尚待股东批准。两项股息均可以现金和/或代息股份的方式支付。
包括已经支付的每股0.015新元的中期股息在内，2026财年的总股息达到每股0.10新元，高于2025财年的0.075新元。
得益于“结转至2026财年的健康订单储备所带来的收入确认”，Boustead 房地产解决方案部门的全年营收同比增长70%，达到2.282亿新元。
这归因于新加坡工业领域的复苏，项目和业务发展活动也出现显著回升。
能源工程部门的营收同比增长8%至1.718亿新元，这得益于项目销售的贡献增加以及各项目进展加快。
然而，Boustead 表示，由于2025财年底结转的订单储备较低，该部门的营收受到了“抑制”。
该公司补充道：“由于持续的地缘政治紧张局势，该部门的客户已放缓业务发展活动，导致该部门在2026财年的整体订单减少。”
在此消息公布前，Boustead 的股价收盘于2.57新元，下跌0.15新元或6.2%。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Why China is tightening controls on overseas stock trading
Xi Jinping has just rewritten the rules of US-China rivalry
‘Even a CEO’s job can be replaced by AI’: DBS CEO Tan Su Shan bets big on agentic AI
‘Whole deck of cards just toppled’: FoodXervices’ Nichol Ng on how a 92-year-old family business unravelled – and what’s next