宝德下半年利润增长超过一倍至1.977亿新元

全年盈利增长145%；董事会提议派发每股0.04新元的末期普通股息

宝德将其2026财年的业绩表现主要归因于向 UI Boustead Reit 出售资产。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】工程与科技集团 Boustead Singapore 公布，在截至3月31日的下半财年中，其净利润同比增长235%，达到1.977亿新元。

该集团于周一（5月25日）表示，这主要得益于营收增长43%，达到3.304亿新元。

按每股计算，该半年期的盈利为0.392新元，高于去年同期的0.12新元。

全年来看，该集团的净利润增长了145%，从2025财年的9500万新元增至2.326亿新元。

Boustead 表示，该增长主要归因于向 UI Boustead Reit 出售资产，以及在一笔与地主收费相关的700万新元负债被冲销后，其在联营公司和合资企业亏损中所占份额得到显著改善。

该公司表示，若进行比较，在扣除非控制性权益并对其他损益和减值进行调整后，2026财年的净利润将同比下降35%。

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Boustead 董事长兼集团首席执行官 Wong Fong Fui 表示，通过 UI Boustead Reit 在三月份上市时出售的21处新加坡房产，集团“实现了其投资组合的全部市场价值”。

全年营收增长18%，从5.271亿新元增至6.244亿新元。增长的主要原因是集团房地产解决方案部门的“营收大幅增加”，以及能源工程部门的营收增加。

该集团表示，其工程订单储备约为8.4亿新元，其中包括来自其能源工程部门的9400万新元和来自其房地产解决方案部门的7.46亿新元。

该订单储备指的是截至2026财年底尚未确认的项目收入，以及此后获得的新订单价值。

董事会提议派发每股0.04新元的末期普通股息和每股0.045新元的特别股息，此项提议尚待股东批准。两项股息均可以现金和/或代息股份的方式支付。

包括已经支付的每股0.015新元的中期股息在内，2026财年的总股息达到每股0.10新元，高于2025财年的0.075新元。

得益于“结转至2026财年的健康订单储备所带来的收入确认”，Boustead 房地产解决方案部门的全年营收同比增长70%，达到2.282亿新元。

这归因于新加坡工业领域的复苏，项目和业务发展活动也出现显著回升。

能源工程部门的营收同比增长8%至1.718亿新元，这得益于项目销售的贡献增加以及各项目进展加快。

然而，Boustead 表示，由于2025财年底结转的订单储备较低，该部门的营收受到了“抑制”。

该公司补充道：“由于持续的地缘政治紧张局势，该部门的客户已放缓业务发展活动，导致该部门在2026财年的整体订单减少。”

在此消息公布前，Boustead 的股价收盘于2.57新元，下跌0.15新元或6.2%。