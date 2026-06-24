CSE Global 冲突事件的积极面
该事件发生在公司进行战略评估期间，为厘清潜在的治理风险提供了一个机会
- 随着新加坡的股市监管进一步转向“买者自负”的原则，在潜在重大事宜上提高透明度，对于投资者在市场中做出明智决策至关重要。 图片来源：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
新加坡上市公司 CSE Global 新出现的董事会纷争中，积极的一面在于一位独立董事正挺身而出反对控股股东，并且市场监管机构也已对此事表示关注。
新加坡交易所监管公司（SGX Regco）和 CSE 的股东应设法确保，该公司的独立董事在履行职责时不受阻碍。
6月2日，资深审计师 Tan Chian Khong 辞去了 CSE 的首席独立董事职务。CSE 是一家为工业客户构建集成技术系统的公司。
在其辞职公告的披露表格中，他将“在与控股股东合作方面存在意见分歧”列为一项在重大事宜上未能解决的意见分歧。
为回应新交所监管公司（SGX Regco）的质询，CSE 提供了更多关于 Tan 离职的细节。
Tan 声称，尽管他的任期到2028年才结束，CSE 的非独立非执行主席 Eugene Lai 却曾要求他辞职。
Tan 还声称，Lai 希望他辞去 CSE 提名委员会主席的职务。Tan 表示，他和 Lai 在战略问题上似乎持有“日益分歧的观点”。
针对 Tan 的指控，Lai 表示他并未要求 Tan 辞职，只是私下分享了他的看法，即 CSE 需要更新董事会，并需要一位具有丰富并购（M&A）经验的首席独立董事。
Lai 表示，他让 Tan 自己决定“如何做才最符合公司利益”。Lai 是 CSE 控股股东 Heliconia Capital Management 的董事提名人。
CSE 目前正在进行一项由 Jefferies 负责的战略评估。
两个积极结果
CSE 的股东可以为两个结果感到庆幸。首先，新交所监管公司（SGX Regco）促使该公司披露了更多细节。随着新加坡的股市监管进一步转向“买者自负”的原则，在潜在重大事宜上提高透明度，对于投资者在市场中做出明智决策至关重要。
第二个积极的结果是，Tan 选择提出他的担忧，因为现在有了一个审视该公司公司治理的机会。
虽然董事会和谐通常是好事，但过少的冲突应引起警惕，这可能意味着董事会不够多元化，或者分歧被刻意掩盖。事实是，董事市场不鼓励公开表达异议，因为“难相处”的名声可能会断送获得其他董事职位的机会。
因此，市场应该接纳健康程度的冲突，尤其是当这种紧张关系是为了真诚地追求公司最佳利益而产生时。
无论哪一方的说法更接近事实，股东都应向 CSE 寻求保证，确保其独立董事能够在不受 Heliconia 不当影响的情况下履行职责。
股东还应确保 CSE 的董事会拥有一套结构化的方法，来确定并吸纳妥善领导公司所需的多样化技能与经验。
用一名并购专家来取代董事会中唯一的审计师，这种做法是否明智值得商榷。因为当时（包括 Tan 在内）的七人董事会中，已经有三位并购（M&A）专家：一是 Lai，凭借其在 Heliconia 的工作经验；二是非执行独立董事 Ng Shin Ein，她作为公司律师，为客户提供合资、并购和融资方面的咨询；三是非执行独立董事 Kenneth Tang，他也是一名公司律师，主要执业领域包括并购和公司融资。
这一点尤为重要，因为在战略评估之后，CSE 可能很快会进行企业活动。股东需要确信，董事会的独立成员是在为公司的最佳利益着想，而不仅仅是为其最大股东的利益服务。同时，股东也需确信董事会拥有适当均衡的专业知识和视角，以帮助公司顺利度过下一阶段。
究竟是 Tan 对还是 Lai 对，可能最终对 CSE 股东的经济影响不大，因为 Heliconia 是控股股东。如果 Heliconia 想要一位新的独立董事来取代 Tan，那么在他现任任期结束后，他也不太可能再次当选。
然而，这场冲突凸显了潜在的公司治理风险，股东们应当在 CSE 踏上更具影响力的征程之前解决这些风险。
本文首发于《ESG洞察》新闻通讯
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