《商业时报》高级记者Ben Paul荣获新加坡报业俱乐部财经新闻奖
这位资深记者被誉为“新加坡最知名的财经评论员之一”
Meera Pathmanathan
- Ben Paul凭借其富有洞见且时常引发热议的文章，在投资界建立了广泛的影响力。 摄影：DHANY OSMAN，《商业时报》
本文由AI辅助翻译
【新加坡】《商业时报》(The Business Times) 高级记者Ben Paul于周三（7月15日）晚，在第五届新加坡报业俱乐部颁奖典礼上荣获财经新闻奖。
该奖项由CLA Global TS赞助，旨在表彰那些通过富有洞见的报道和对复杂市场动态的清晰解读，展现出对财经报道坚定承诺的记者。
新加坡报业俱乐部形容Paul是“新加坡最知名的财经评论员之一”。
该俱乐部补充道，他的“市场估值”（Mark To Market, M2M）系列专栏提供了“深受读者信赖的、深刻且可信的分析”，并在投资者中建立了广泛的影响力。
M2M以每周专栏和每月播客两种形式推出，聚焦于新加坡市场及上市公司。
在过去一年里，Paul的工作重点关注重振新加坡股市的各项努力。
他强调，公司有必要更清晰地传达其战略计划，同时本地投资者也需要就增长更快、风险更高的科技股获得更好的教育。
《商业时报》编辑Chen Huifen表示，Paul的作品通过“具体、有时甚至是逆向的观点”引发了投资界的讨论。这包括他提议基金经理应推动公司以部分股权支付独立董事的薪酬。
Chen补充说，该奖项肯定了“Paul通过其M2M专栏和播客建立的公信力，以及《商业时报》多年来在市场上赢得的信任”。
SEE ALSO
已有25年记者从业经验的Paul表示，这项认可“非常令人欣慰和鼓舞”，并补充说，这也证明了《商业时报》所有同仁的努力。
在谈到财经新闻的作用时，他表示：“公司的财务数据，若能在提供背景和分析的情况下被准确报道，便能有效制衡其精心构建的叙事，从而为市场提供一幅更全面的真实图景。”
Paul是在新加坡泛太平洋酒店 (Pan Pacific Singapore) 举行的颁奖典礼上获奖的八位得主之一。
财政部第二部长Indranee Rajah在活动致辞中强调，随着人工智能的兴起，新闻与传播“在其核心，依然是一门手艺”。
“任何算法都无法取代多年来为理解一个报道领域、建立信息来源、以及学习一个行业或政策如何实际运作所付出的心血。”
例如，一位报道本地医疗保健系统长达十年的记者，“会提出与仅依赖搜索引擎的人截然不同的问题”。
Indranee补充道：“书面文字的力量、词语的韵律、句子的干练，以及传递信息、启迪思想和打动人心的能力，都应不可动摇地掌握在你们手中——或者至少，在你们敲击键盘时，掌握在你们的指尖。”
她向当晚的获奖者和名人堂入选者表示祝贺，并表示他们的“成就为整个行业树立了卓越的标杆”。
今年，新加坡报业俱乐部在三个类别中收到了创纪录的77项提名，这三个类别是：新星奖、专业新闻奖和名人堂奖。
其他获奖者包括《海峡时报》(The Straits Times) 的Cherie Lok，她荣获年度青年记者奖；以及Stephanie Adeline，她获得了年度青年数码记者奖。
《海峡时报》的Joyce Teo荣获健康与保健新闻奖，而《联合早报》(Lianhe Zaobao) 的Chua Wei Qian则获得了可持续发展新闻奖。
该年度奖项于2022年为纪念新加坡报业俱乐部成立50周年而设立，旨在表彰新闻、公共关系和企业传播领域的从业人员。
新加坡报业俱乐部主席Patrick Daniel指出，该奖项已成为俱乐部的标志性活动。
他表示：“我们祝贺这些实至名归的获奖者及其机构，尽管行业持续面临颠覆，他们仍致力于追求卓越。”
Citi南亚区董事总经理兼传讯部主管Adam Rahman补充道，“在建立公众信任方面，专业记者的批判性视角和细腻的叙事能力仍然是不可替代的。”
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
HDB lapses saw flats allocated, housing grants given to ineligible applicants: AGO report
What makes a good job? Feeling that you matter
A new kind of ‘ceasefire’ between US and Iran where talks, strikes are part of the same process
DeepSeek founder Liang Wenfeng becomes the world’s richest AI model creator