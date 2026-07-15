《商业时报》高级记者Ben Paul荣获新加坡报业俱乐部财经新闻奖

这位资深记者被誉为“新加坡最知名的财经评论员之一”

Ben Paul凭借其富有洞见且时常引发热议的文章，在投资界建立了广泛的影响力。 摄影：DHANY OSMAN，《商业时报》

【新加坡】《商业时报》(The Business Times) 高级记者Ben Paul于周三（7月15日）晚，在第五届新加坡报业俱乐部颁奖典礼上荣获财经新闻奖。

该奖项由CLA Global TS赞助，旨在表彰那些通过富有洞见的报道和对复杂市场动态的清晰解读，展现出对财经报道坚定承诺的记者。

新加坡报业俱乐部形容Paul是“新加坡最知名的财经评论员之一”。

该俱乐部补充道，他的“市场估值”（Mark To Market, M2M）系列专栏提供了“深受读者信赖的、深刻且可信的分析”，并在投资者中建立了广泛的影响力。

M2M以每周专栏和每月播客两种形式推出，聚焦于新加坡市场及上市公司。

在过去一年里，Paul的工作重点关注重振新加坡股市的各项努力。

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他强调，公司有必要更清晰地传达其战略计划，同时本地投资者也需要就增长更快、风险更高的科技股获得更好的教育。

《商业时报》编辑Chen Huifen表示，Paul的作品通过“具体、有时甚至是逆向的观点”引发了投资界的讨论。这包括他提议基金经理应推动公司以部分股权支付独立董事的薪酬。

Chen补充说，该奖项肯定了“Paul通过其M2M专栏和播客建立的公信力，以及《商业时报》多年来在市场上赢得的信任”。

已有25年记者从业经验的Paul表示，这项认可“非常令人欣慰和鼓舞”，并补充说，这也证明了《商业时报》所有同仁的努力。

在谈到财经新闻的作用时，他表示：“公司的财务数据，若能在提供背景和分析的情况下被准确报道，便能有效制衡其精心构建的叙事，从而为市场提供一幅更全面的真实图景。”

Paul是在新加坡泛太平洋酒店 (Pan Pacific Singapore) 举行的颁奖典礼上获奖的八位得主之一。

财政部第二部长Indranee Rajah在活动致辞中强调，随着人工智能的兴起，新闻与传播“在其核心，依然是一门手艺”。

“任何算法都无法取代多年来为理解一个报道领域、建立信息来源、以及学习一个行业或政策如何实际运作所付出的心血。”

例如，一位报道本地医疗保健系统长达十年的记者，“会提出与仅依赖搜索引擎的人截然不同的问题”。

Indranee补充道：“书面文字的力量、词语的韵律、句子的干练，以及传递信息、启迪思想和打动人心的能力，都应不可动摇地掌握在你们手中——或者至少，在你们敲击键盘时，掌握在你们的指尖。”

她向当晚的获奖者和名人堂入选者表示祝贺，并表示他们的“成就为整个行业树立了卓越的标杆”。

今年，新加坡报业俱乐部在三个类别中收到了创纪录的77项提名，这三个类别是：新星奖、专业新闻奖和名人堂奖。

其他获奖者包括《海峡时报》(The Straits Times) 的Cherie Lok，她荣获年度青年记者奖；以及Stephanie Adeline，她获得了年度青年数码记者奖。

《海峡时报》的Joyce Teo荣获健康与保健新闻奖，而《联合早报》(Lianhe Zaobao) 的Chua Wei Qian则获得了可持续发展新闻奖。

该年度奖项于2022年为纪念新加坡报业俱乐部成立50周年而设立，旨在表彰新闻、公共关系和企业传播领域的从业人员。

新加坡报业俱乐部主席Patrick Daniel指出，该奖项已成为俱乐部的标志性活动。

他表示：“我们祝贺这些实至名归的获奖者及其机构，尽管行业持续面临颠覆，他们仍致力于追求卓越。”

Citi南亚区董事总经理兼传讯部主管Adam Rahman补充道，“在建立公众信任方面，专业记者的批判性视角和细腻的叙事能力仍然是不可替代的。”