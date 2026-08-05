Seatrium能否延续上半年强劲盈利？大华继显与星展银行分析师看法不一

BROKERS’ TAKE

大华继显将Seatrium的评级从“买入”下调至“持有”，并将其目标价降至2.30新元

[新加坡] Seatrium 报告称，得益于利润率较高的项目、生产力提高带来的成本下降以及资产剥离收益，其截至6月30日的上半年业绩实现强劲扭转。

但分析师们对于该公司在近期缺乏重大合同订单的情况下，能否维持如此出色的表现看法不一。

在2026年上半年，Seatrium的净利润同比增长158%至3.72亿新元，这得益于出售非核心资产带来的1.72亿新元收益。剔除一次性项目后，其核心净利润同比增长54%，达到2.12亿新元。

尽管如此，大华继显 (UOB Kay Hian, UOBKH) 在周一（8月3日）的一份报告中，将Seatrium的评级从“买入”下调至“持有”，并将其目标价从3.15新元下调至2.30新元。该股周二收于2.21新元。

亟需新合同来维持增长势头

分析师Roy Chen表示，上半年订单方面表现平淡，导致该集团的净订单额从六个月前的178亿新元降至133亿新元。

他指出：“与亮眼的盈利数据相比，2026年下半年赢得订单的速度更为重要，因为目前133亿新元的净订单额无法为超过一年的收入提供良好可见性。”

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他补充说，Seatrium“迫切需要在未来六个月内赢得一些大规模订单，以维持投资者信心”，并指出巴西国家石油公司 (Petrobras) 的P-88浮式生产储卸油船（floating production, storage and offloading, FPSO）招标是一个关键的近期催化剂。

他说：“尽管2026年上半年的业绩超出预期，且2026年下半年的核心盈利可能更为强劲，但出于谨慎考虑，我们将Seatrium的评级下调至‘持有’，因为其2026年后的收入可见性不佳。”

另一方面，星展银行 (DBS) 则维持其“买入”评级，目标价为3新元。

虽然星展银行承认“重新评估该股的下一个关键催化剂取决于赢得合同的势头”，但也指出，截至六月底，其潜在订单已从五月份的280亿新元增至超过320亿新元。

星展银行分析师Ho Pei Hwa表示：“除了备受期待并可能在年底左右招标的巴西国家石油公司FPSO项目（每个约40亿新元）和Tennet的高压直流换流站项目（每个约20亿新元）外，Seatrium也接获了更多关于天然气相关项目（如浮式液化天然气等）以及非洲/中东地区生产相关平台的咨询。”

银河-联昌国际证券 (CGS International) 也重申其“增持”评级，目标价为2.52新元。

分析师Meghana Kande和Lim Siew Khee预计，新订单将主要集中在2026年下半年，理由是市场对天然气相关的改装和新建项目需求强劲。

银河-联昌国际证券的分析师表示：“价值至少10亿新元的大额订单合同，以及超出预期的毛利率扩张，是Seatrium评级上调的关键催化剂。我们维持对Seatrium的‘增持’评级，因其将受益于全球活跃的离岸海工活动。”

晨星 (Morningstar) 将其公允价值估值上调4%至2.90新元，并维持Seatrium股价仍被低估的看法。晨星认为，鉴于能源安全和绿色转型带来的利好因素，Seatrium在2030年前实现每年44亿至85亿新元的订单目标是完全可以实现的。

分析师Lee Chokwai表示：“我们看到FPSO领域存在明显的近期机遇，Seatrium在巴西的业绩记录和三个船厂使其能够很好地满足当地的本地化内容要求。”

大华继显表示，若要其更为看好Seatrium，需要满足两个条件：一是订单额恢复至至少150亿至180亿新元，这相当于Seatrium目标年收入（100亿至120亿新元）的1.5倍；二是对Seatrium能够在较长时期内维持至少90亿新元的订单势头抱有信心。

尽管遭遇分析师降级和股价疲软，Seatrium仍于周二执行了最新的每日股票回购，积极恢复市场购买，这表明了公司对其基本面估值的内部信心。

晨星指出，在其最初的1亿新元回购计划中，目前已完成约9000万新元，预计当前计划完成后将启动新一轮回购。

晨星的Lee表示：“假设再批准1亿新元的回购额度，这将约占当前市值的1.4%。”

尽管部分分析师持不同看法，但在整体市场疲软的背景下，投资者可能也在周三进行获利了结。在7月31日公布业绩后，Seatrium的股价曾在周一飙升8.9%，而在周三上午11点32分，其交易价格为2.17新元，下跌1.8%，即0.04新元。