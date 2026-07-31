随着人工智能交易信心回归，AEM和UMS引领新加坡芯片与科技股飙升

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然而，受银行股下跌拖累，海峡时报指数依旧下跌

作为Nvidia、Intel和AMD的供应商，AEM涨幅最大，在周五开盘的最初几分钟内，股价一度上涨12.5%至8.52新元。 照片：商业时报资料图

[新加坡] — 随着对人工智能交易的信心回归，新加坡芯片股跟随全球涨势，AEM和UMS Integration等股票成为最大受益者。

AEM 是Nvidia、Intel和AMD的供应商，其股价涨幅最大，在周五（7月31日）开盘的最初几分钟内一度上涨12.5%至8.52新元。Applied Materials的供应商 UMS 的股价紧随其后，一度上涨7.4%，触及2.33新元。

本次反弹前，因导致Applied Materials股价暴跌的全球存储芯片抛售潮蔓延至亚洲，新加坡半导体股于周二普遍下跌。在周二受挫的另一家Applied Materials供应商 Frencken ，其股价也一度上涨6.8%，触及2.50新元。

周五的上涨是在华尔街周四交易日飙升之后出现的。当时，美国上市的芯片股飞涨，Microsoft也创下了 18年来最大的单日百分比涨幅 。这家科技巨头给出了强于预期的业绩预测，缓解了市场对人工智能基础设施支出过度的担忧，并创下了公司史上最大的单日市值增幅记录。

今年以来，全球投资者一直对大型科技公司在人工智能领域的大举投入感到担忧。但在周五上午，积极情绪重返亚洲大部分市场，包括韩国的综合股价指数（Kospi）。

作为人工智能投资的风向标，这个以科技股为主的指数从连续三天的抛售中反弹，飙升超过14%，存储芯片制造商SK Hynix和Samsung Electronics的股价也大幅上涨。

在新加坡，尽管芯片股上涨，但由于本地三大银行股价均下跌，截至上午9时35分， 海峡时报指数（STI） 仍下跌约0.9%。当时，星展银行（DBS）股价下跌约1%，华侨银行（OCBC）下跌0.9%，大华银行（UOB）则下跌1.4%。