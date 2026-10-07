Tokenize Xchange 创始人及其前妻资产被法庭下令冻结
Hong Qi Yu 与 Erin Koo 遭该已倒闭加密货币交易平台的249名前客户起诉。
- Hong Qi Yu 否认自己是 Tokenize 背后运营实体 AmazingTech 的唯一决策者和推动力。 照片：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】现已倒闭的加密货币交易平台 Tokenize Xchange 背后的实体创始人兼前首席执行官 Hong Qi Yu 及其前妻，高达近5300万新元的资产已根据“马瑞瓦禁令”（Mareva injunction）被冻结。
该金额是近250名曾使用该交易平台的前客户在诉讼中索偿的总额。
在9月28日于新加坡高等法庭由法官 Mohamed Faizal 主持的听证会上，这对同为36岁的马来西亚夫妇未能成功申请撤销该禁令，因此禁令仍然有效。该禁令禁止他们出售、处置、转让、抵押、质押或减损其资产价值。
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