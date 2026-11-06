拓展线下：新加坡数字券商走向实体，传统券商进军邻里

在线上化浪潮中，各公司正通过洗牙其实体足迹，与客户建立更深的联系。

盈立证券 (uSMART) 执行董事 Eng Thiam Choon（左）与辉立证券 (Phillip Securities) 高级金融服务总监 Louis Koay，在各自公司的实体分行。 照片：商业时报资料

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在数字化浪潮下，一些线上券商和金融服务公司正在逆势而行。

诸如盈立证券 (uSMART)、富途 (Moomoo) 和长桥证券 (Longbridge) 等金融科技公司，已经洗牙了其实体足迹，旨在与客户建立更深的联系并建立信任。

盈立证券是首个打破常规的金融科技公司，于2025年7月在罗敏申路开设了实体店，并于三个月后的2025年10月，在索美塞地铁站附近开设了第二家分店。

该公司的执行董事 Eng Thiam Choon 表示，盈立证券将设立实体分行视为在拥挤的线上市场中脱颖而出的一种差异化方式。

Eng 说：「客户会问我们：『你们的分行在哪里？我们可以上门咨询吗？』在新加坡，人们在处理金融相关事宜时仍然非常谨慎。」

面对面的接触能够建立起应用程序无法复制的信任感。

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他表示，当客户走进分行与员工交谈时，会产生「双向沟通和分享」，而不仅仅是线上冷冰冰的信息交换。这种开放的分享让整个投资过程变得更加舒心。

Eng 补充说，拥有实体分行能让人们相信，该券商不会「突然消失」。

基于这两家实体店的成功，盈立证券将在2026年底前增设两家分行——分别位于武吉士和牛车水。

Eng 表示，这四个地点将覆盖不同的细分市场。

目前的索美塞分行，以及即将开设的武吉士分店，将主要服务于年轻群体和下班后的购物人群。

与此同时，位于莱佛士坊地区的分行服务于上班族，而即将开设的牛车水分店将专注于在该区域活动的年长者。

Eng 指出：「武吉士和牛车水都拥有良好的人流量。」

他表示，虽然扩展到这些保费地段的成本更高，但盈立证券有信心能吸引新的客户群体。

Eng 计划更充分地利用每家分行的实体空间，并正在探索一些想法。

其中包括：举办小规模的会议和培训活动，通过餐饮合伙业务提供茶点，以及为投资者创造交流和分享观点的共享空间。

尽管推出线下策略稍晚，盈立证券的同行富途已经拥有四家实体店面。

这家线上券商于2025年11月8日在裕廊东的Jem和乌节路的313@Somerset开设了两家分店，随后于11月20日在新加坡东部的百汇广场开设了一家快闪概念店。

最近，在3月6日，富途在武吉士开设了其在东南亚最大的实体店。这家两层楼的店面设有一个内部咖啡馆，并作为该券商的金融教育中心。

另外，另一家金融科技券商长桥证券于10月21日在丹戎巴葛开设了长桥咖啡馆 (Longbridge Cafe)，为散户投资者提供一个边喝咖啡边交流、学习和分享观点的场所。

邻里策略

与此同时，在实体券商中，辉立资本 (PhillipCapital) 尤为突出，它在发展数字能力的同时，依然坚守其线下实体业务。

相比之下，其大多数同行——包括华侨证券 (OCBC Securities)、马来亚银行证券 (Maybank Securities)、大华继显 (UOB Kay Hian) 和林与陈证券 (Lim & Tan Securities)——都已通过将其实体业务整合到单一的中央办公室或企业中心来精简运营。

辉立证券 (Phillip Securities) 是新加坡在线交易的先驱，于1996年推出了其POEMS（即辉立线上电子交易系统）平台。如今，它在新加坡各地设有八个公司管理的投资者中心。

这包括其位于莱佛士城的总部，以及大巴窑、武吉巴督、义顺和文庆等邻里地区的分支机构。

辉立资本旗下券商业务辉立证券的董事总经理 Luke Lim 表示，在社区内拥有更多的接触点，能让财务顾问更容易与客户进行定期沟通并建立信任。

这些投资者中心正在从纯粹的交易中心，转变为供人们讨论和进行金融教育的社区空间。

例如，马林百列分行正在进行翻新，将增设一个社区咖啡馆和一个专门用于金融知识普及活动和退休规划讲座的空间。

辉立证券也是唯一一家在“辉立投资者中心-精简版”（Phillip Investor Centre Lite）特许经营模式下，由个体经营的财务顾问拥有和管理分行的券商。

这些“精简版”分行补充了公司自有的中心网络，将财务建议直接带到客户生活和工作的地方。目前在武吉知马、裕廊东和太新共有三个这样的中心。

Lim 表示，这种模式也让财务顾问对「客户关系拥有更大的自主权」，因为他们可以自由经营自己的业务和管理自己的客户。

辉立证券的高级金融服务总监 Louis Koay 于9月3日在裕廊东开设了最新的“精简版”分行。

该分行地理位置优越，靠近地铁和公共交通网络，居民可以随时走进来与财务顾问交谈，即使在周末和公共假日也无需正式预约，更不必远赴金融区。

这种开放式策略正在取得成效。该中心在10月份平均每天接待七名无预约上门的客户。

Koay 表示，他团队中有超过60名财务顾问轮流值班，为无预约上门的客户提供财务规划服务，服务范围涵盖投资、保险保障、退休规划、现金流和整体财富规划等领域。

他将这个概念比作邻里诊所。他希望裕廊东的居民就像身体不适时会去看医生一样，也能来他的“金融诊所”进行定期的财务健康检查。

他指出，数字空间充斥着大量的金融内容，但更多的信息并不一定意味着更清晰的理解。

他补充说，有时人们真正需要的是「与一个了解他们情况的人进行一次真实的对话」。

为了保持交流的持续性，该团队从10月开始举办每周一次的线下研讨会。

研讨会于每周一、周三和周五的午餐时间或晚上举行，内容涵盖投资和财务规划等主题。

Koay 表示，拥有实体店并不意味着不需要线上业务。他通过精准的 Facebook 广告活动来推广他的最新业务。

他还希望通过口碑营销，包括客户「更多的推荐和在线评论」，来吸引其他人前来光顾。

坚持纯数字化

然而，并非所有的数字券商都在追随开设实体店的潮流。

例如，微牛新加坡 (Webull Singapore) 就打算坚持其数字优先的策略，尽管它也通过投资者教育讲座和社区活动与客户进行线下互动。

微牛新加坡的首席执行官 Jonathan Man 表示：「作为一家数字优先的券商，我们的首要任务仍然是通过我们的数字平台提供无缝且便捷的投资体验。」

Man 指出，这使得该券商能够避免运营分支网络的管理费用——而拥有实体店的竞争对手可能会通过更高的费用、佣金或其他收费将这些成本转嫁给客户。

在金融领域从业超过20年的 Eng 表示，这个行业在不断发展变化。

他观察到，虽然许多传统券商已经关闭了实体分行，但一些线上券商已经意识到，他们需要一两个实体地点来与客户进行线下互动。

他指出，传统券商和线上券商正在趋于融合。

「这就像手机行业一样：起初，手机变得越来越小，而现在它们又开始变大了。」海峡时报