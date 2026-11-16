报告称，为取悦股东而派发股息的压力，可能分流本该用于增长投资的资金。

Corporate Monitor 高级分析师 Royston Yang 表示，在新交所上市的昇菘 (Sheng Siong) 和维康 (Vicom) 是有能力向股东派发更多股息的公司。 照片：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 一份关于新加坡企业派息的报告显示，派发股息能取悦股东，但可能会分流增长所需的资金，使有发展前景的公司从一开始就处于不利地位。

独立研究机构 Corporate Monitor 在分析了八家公司的股息政策后得出结论，大多数被研究的公司“都应考虑（其中一些公司更应认真考虑）减少股息派发”。

Corporate Monitor 指出，成长型公司面临的派息压力，甚至可能阻碍有前景的公司在新加坡进行首次公开募股。

在新加坡的股东大会上，对股息的“执念”显而易见。散户投资者首先提出的问题，往往就包括公司是否会继续派发或增加股息。

股息向投资者传递了公司业绩良好的积极信号，但股息的可持续性需要得到更密切的关注。

在周一（11月16日）发布的报告中，Corporate Monitor 高级分析师 Royston Yang 表示：“许多公司即使在核心业务表现不佳时，仍继续派发股息。”

“当现金流为负时，通过增加债务和/或出售资产来派发股息的情况并不少见。”

“新上市公司，即使是那些正处于快速增长阶段、需要进行资本支出（capex）和/或收购的公司，也感受到了派发股息的压力。”

该报告发布之际，一项新的交易所规定即将出台。根据新规，从2027年1月1日起，上市公司必须披露其股息政策，此举旨在提高透明度以促进价值创造。

该规定并不强制公司必须派发股息，其意图是确保公司在派息方式上保持透明。

Corporate Monitor 同样主张，强制披露公司的股息政策——解释其派发或不派发股息的原因——有助于阐明其决策背后的理由。

“建议的股息派发率应基于业务前景、现金流产生能力、未来的资本支出和收购需求，以及杠杆水平和其他考虑因素……如果理由充分，为了追求盈利性增长而不派发股息也是可以接受的。”

投资咨询公司 Beansprout 的首席执行官 Gerald Wong 对此表示赞同，他说：“一项政策可以明确指出公司打算保留盈利用于增长，解释其原因，并明确在何种条件下会考虑回报资本。”

他补充说，对于非金融公司，应评估其扣除资本支出后的经营活动现金流是否能持续覆盖股息。

现金为王

在其分析中，Corporate Monitor 将自由现金流（Free Cash Flow, FCF）作为评估一家公司是否适合派发股息的关键指标。

自由现金流是指公司在支付其运营费用和资本支出后所拥有的现金量。

Corporate Monitor 的 Yang 指出，如果自由现金流为负，并且在可预见的未来可能持续为负，那么公司就不应派发股息，而应保留现金。

反之，如果自由现金流为正，且债务水平不过高，那么该公司可能更有能力派发股息。

Yang 补充道：“现金流的重要性不仅仅在于股息考量。它比利润更重要……因为有公司在报告盈利的同时，却因缺乏现金流而倒闭。”

“另一方面，也有公司尽管亏损，却凭借正向的现金流得以生存。”

CGS International Securities 投资银行咨询与股权资本市场联席主管 Gillian Goh 同意，自由现金流是“最重要的指标”，因为股息是用现金支付的，而非会计利润。

她补充道：“高增长公司通常通过将现金再投资于扩张、技术、人才和收购来创造更多价值，而不是支付股息。”

“过早的股息预期会使资本从增长中分流，并使其他具有更强增长投资文化的市场更具吸引力。”

“尽管如此，如果管理层能够清楚地证明留存收益将如何产生卓越的长期回报，投资者通常愿意接受低股息或无股息。”

Corporate Monitor 指出，交通运营商康福德高 (ComfortDelGro, CDG) 是应该考虑削减派息的公司之一。在过去两年进行快速海外扩张和重大收购的背景下，康福德高仍维持2025年80%的股息派发率。

该公司2024年在私人召车领域进行了三项海外收购，耗资7.5亿新元；同时，随着它在英国、瑞典等地获得海外公共交通合同，其资本支出也达到4.69亿新元。

Yang 指出：“随着资本支出持续增加，公司在2025年增加了更多债务。如果康福德高不放缓其海外扩张和收购的步伐，就应该考虑减少股息。”

Corporate Monitor 表示，吉宝 (Keppel) 是另一家自由现金流不稳定且“杠杆率高”的公司，其2025年的净负债与股东权益比率为82.9%，减少股息政策将对其有利。

根据 Yang 的报告，吉宝的投资现金流在2021年和2022年为负，直到2024年收购 RigCo 后才转为正数，该交易带来了近10亿新元的现金。

他补充说，即便是计划增长的新上市公司，“也无法回避股息政策的问题”。

Yang 说：“在 Foundation Healthcare 的首次公开募股前分析师简报会上，当首席执行官解释说由于现金需求公司不会派发股息时，全场一片寂静。自2023年以来，该公司一直将收购专科诊所作为其战略的一部分。”

同样，JustCo 原本计划未来几年不派发股息，但在上市三个月后的首次业绩发布会上，却宣布了50%的派息政策。

Yang 写道，JustCo 有相当大的资本支出需求，因为其目标是在未来三年内将灵活办公中心的数量增加一倍。

他指出，新上市的成长型公司面临的派息压力“令人费解”。

华侨银行 (OCBC) 股票研究主管 Carmen Lee 则认为，新上市公司派发股息的压力“很小”。

她说：“（大多数）公司寻求上市是为了筹集资金，期望将新筹集的资本用作股息是不合理的。投资者更希望看到资金被用于扩张或增长。”

也有人认为，自由现金流并非股息故事的全部。

RHB Singapore 股票研究副总裁 Vijay Natarajan 表示：“（自由现金流）并不能完全反映（一家公司）潜在的增长和扩张机会，或短期内缺乏此类机会的情况。”

其他应考虑的因素包括：

具有良好可见度、一致性和低波动性的盈利增长；

可持续的派息率；以及

资产负债表状况（净现金）。

Yang 表示，另一方面，有能力支付更多股息却不这么做的公司，可能是在忽视股东的利益。

这些公司包括超市运营商昇菘 (Sheng Siong) 和维康 (Vicom)，它们都拥有盈利能力强且能产生现金流的业务。

他指出，昇菘适度的股息导致其截至6月累计了4.023亿新元的“现金储备”，而这些现金的“回报率很低”。另一方面，如果维康停止投资其非车辆测试业务，则可以释放更多现金流用于派发股息。

分析师表示，归根结底，为了让新加坡交易所更具活力、吸引更多全球机构资本，它需要有多样化的上市公司——既包括成长股，也包括股息股。

强制披露股息政策将要求公司阐明其派发（或不派发）股息的原因，并解释例如为何需要保留或削减股息。

Yang 说，这类披露将帮助投资者理解，为何他们投资于支付低股息或无股息的成长股时，可能会“错失潜在的资本收入”。

RHB 的 Natarajan 指出，市场“缺乏规模可观的优质成长型公司”，并表示持续的政策努力将有助于改变投资者认为新加坡市场“主要是股息投资市场”的看法。