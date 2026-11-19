花旗分析师将新加坡股市评级下调至“减持”，因积极催化剂已反映在股价中，且市场对中小型股的兴趣减弱，转向最大市值的股票。

花旗分析师周三表示，基准的海峡时报指数不仅相对于历史水平而言估值偏高，与亚细安和亚太地区的同行相比更是如此。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

[新加坡] 展望2027年上半年，新加坡股市前景不明朗——花旗银行的股票研究团队将新加坡市场评级定为“减持”，表现将逊于亚细安地区的基准指数。

花旗银行在周三（11月18日）发布的报告中指出：“海峡时报指数（Straits Times Index, 简称STI）不仅与历史水平相比估值偏高，与亚细安和亚太地区的同类指数相比更是如此。”

在股市发展计划（Equity Market Development Programme, 简称EQDP）注入的流动性和市场对表现优异的银行股兴趣激增的推动下，该新加坡基准指数于9月4日创下5,801.96点的历史新高。

然而，在大规模抛售导致本地银行股从早前创下的历史高位暴跌，以及市场对人工智能交易的信心下滑拖累科技股之后，截至周三，海指在不到11周的时间里已下跌超过12%，收于5,054.89点。

根据花旗银行的数据，与MSCI亚细安指数相比，海指目前的交易水平比均值高出三个标准差。与富时亚细安指数和富时亚太全股指数的长期均值相比，则高出四个标准差。

分析师们将海指2027年上半年的目标价位设定为5,325点，并指出，经过多年的优异表现，积极的催化剂如今也已“反映在价格中”。

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他们写道：“占海指约55%的银行板块，在净息差（net interest margins, 简称NIMs）收紧、融资成本上升和财富增长势头减弱的背景下，股息收益率差压缩至十年低点，可能难以推动市场上涨。”

星展银行 (DBS) 是他们唯一给予“买入”评级的银行股，原因是该股拥有5%的收益率和“更明朗的利润率前景”。

该公司还推荐了 新翔集团 (Sats) 、本地电信公司 新电信 (Singtel) 、 扬子江船业 (Yangzijiang Shipbuilding) 和 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) ，并表示投资者应“从拥挤的周期性股票转向价值型和防御型股票”。

东方汇理财富管理 (Indosuez Wealth Management) 的亚洲首席策略师Francis Tan认为，对于寻求盈利韧性和股息的投资者而言，本地银行股仍然是重要的持仓，因为它们依然拥有强劲的资产负债表和“多元化的收入来源”。

不过，他补充说，在经历了强劲表现之后，净息差前景和估值将变得越来越重要。

然而，根据马来亚银行证券 (Maybank Securities) 11月10日的一份报告， 华侨银行 (OCBC) 是其首选，原因是“财富整合和利润率改善”。该行对泰国、越南和印尼市场持“中性”评级，但对新加坡市场持“增持”评级。

Tan说：“在有利的全球增长环境下，一些亚细安市场可能会提供更强的上行空间，但新加坡继续提供高质量、股息和相对韧性的诱人组合。”

中小型股表现不佳？

花旗银行对明年上半年新加坡市场持悲观展望的一个关键原因是，市场对该城邦的中小型股（small and mid-caps, 简称SMIDs）的兴趣正在“减弱”。

报告指出，2025年的股市发展计划旨在将市场兴趣从大盘股扩大，从而推动了中小型股的表现。

但花旗分析师表示，这一趋势在2026财年已经“逆转”。

他们写道：“投资者（在过去六个月里）调低了中小型股的评级，转而青睐大盘股，市值最大的20只股票的表现明显优于接下来的80只股票。”

FSM Global的研究分析师Charmaine Tan表示，投资者应注意，许多中小型股的流动性仍然“稀薄”，这可能加剧股价的双向波动。

此外，大多数股市发展计划基金是在2026年推出的，因此它们的往绩记录仍然很短。

“我们预计未来的回报将更多地由实现盈利增长的公司驱动，而非市场普遍的估值重估。新加坡交易所发现，自2025年中以来的估值重估并不均衡，估值收益并非总能与股本回报率的改善相匹配，因此选股仍然至关重要。”

然而，这位FSM Global的分析师指出，近期的抛售已使中小型股的入场估值“更具吸引力”，方便投资者建仓规模较小的公司。她对进入2027年的新加坡股市仍持建设性看法。

“对于寻求中小型股投资机会的投资者，我们（相信）应采取能够跨市值进行投资的主动型策略，即在持有成熟的派息股的同时，也持有部分具有真实盈利动能的小型公司，而不是依赖于进一步的政策驱动资金流。”

花旗分析师强调，首次公开售股（initial public offering, 简称IPO）的“疲软”表现将进一步拖累中小型股，因为今年迄今为止，新加坡2026财年82%的IPO都处于亏损状态。

他们写道：“这可能表明市场对股市发展计划益处的乐观情绪正在消退，尤其是在估值昂贵和交易拥挤的股票上。”

然而，东方汇理财富管理的Francis Tan认为，近期海指的疲软不仅仅是股市发展计划措施表现不佳所致。

他解释说：“按价格回报计算，海指在10月份下跌了5.3%。科技、银行和造船业是表现较弱的板块，而房地产投资信托则相对具有韧性。”

“这支持从板块表现和全球风险情绪的角度来解释此次回调，而不是将其主要归因于对股市发展计划的失望。”

展望未来，Tan对新加坡市场持“谨慎看好”的态度，并认为选股将变得更为重要。

他说：“我认为2027年的投资重点将不再是买入整个新加坡市场，而更多是识别那些拥有可持续盈利、良好资产负债表和合理估值的公司。”